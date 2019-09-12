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Cumhurbaşkanı Akıncı, patlamadan zarar gören Acapulco Otel'i ziyaret etti

Akıncı: "Coğrafyamıza en uygun şekilde ve insan canına en az zarar verebilecek şekilde ne gibi tedbirler alınabilir serinkanlılıkla değerlendirmek lazımdır”

Cumhurbaşkanı Akıncı, patlamadan zarar gören Acapulco Otel'i ziyaret etti

Akıncı: "Coğrafyamıza en uygun şekilde ve insan canına en az zarar verebilecek şekilde ne gibi tedbirler alınabilir serinkanlılıkla değerlendirmek lazımdır”

12 Eylül 2019 Perşembe 13:57
Cumhurbaşkanı Akıncı, patlamadan zarar gören Acapulco Otel'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün gece Çatalköy’de mühimmat deposunda gerçekleşen patlamanın olduğu askeri bölgeyi ziyaretinin  ardından, patlamadan etkilenen Acapulco Resort- Convention Otel’i yeniden ziyaret ederek yetkililerle görüştü. 
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, burada yaptığı konuşmada, yaşanan bu kötü olayın beraberinde çıkarılacak dersler getirmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı,  “Önemli olan bu olaydan dersler alarak bunlardan yararlanıp geleceğe bu şekilde yürüyebilmektir” diye konuştu. 
Cumhurbaşkanı Akıncı, bu sabahın ilk saatlerinde de olay bölgesine giderek çalışmaları yerinde inceleyerek, yaralılar ve oteldeki misafirlerle ilgilenmişti.
Yaşanan olayın ardından alınması gereken tedbirlere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, patlama sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu dile getirdi.
Patlama bölgesinde 79 asker olduğunu ve bu askerlerin güvenle tahliye edildiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı, yakın çevrede köyler ve otellerde binlerce misafir olduğunu kaydederek asker, polis, sağlık çalışanları, itfaiye, sivil savunma ekiplerinin seferber olduğunu ve toplumsal bir anlayışla hareket edildiğini belirtti. 

“TÜM YURTTAŞLARIMIZDAN PATLAMAMIŞ MADDE GÖRMELERİ DURUMUNDA İLK FIRSATTA POLİS YETKİLİLERİNE ULAŞMALARINI RİCA EDİYORUM” 
Yetkililer tarafından bölgede alınması gereken tedbirlerin alındığını ve herhangi bir can kaybı yaşanmasının önüne geçildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü ve yakın zaman içerisinde Türkiye’den uzman ekibin de adaya gelmesiyle patlamanın sebeplerinin araştırılacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı, şunları söyledi:

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“Devam etmekte olan arama faaliyetleri vardır. Tüm yurttaşlarımızdan bu bölgede dolaşırken herhangi bir patlamamış madde görmeleri durumunda ilk fırsatta polis yetkililerine ulaşmalarını rica ediyorum. Hatırlanacağı gibi bir süre önce, Mevlevi civarında atış alanındaki patlamamış bir mermi 13 yaşındaki bir çocuğumuzun canına mal olmuştu. Allah korusun, benzeri durumların burada da olmasını asla istemeyiz, o nedenle çok dikkatli olalım ve bölgede şüpheli bir madde görürsek onu ellemeyelim.”

“SERİNKANLILIKLA COĞRAFYAMIZA EN UYGUN NE GİBİ TEDBİRLER ALINABİLİR DEĞERLENDİRİLMELİ” 
“Bu patlama neden oldu? Coğrafyamızı daha güvenli bir şekle nasıl dönüştürebiliriz?” sorularının cevaplarının düşünülmesi gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Maalesef Kıbrıs sorunu çözümsüz olarak devam ettiği sürece, 2 tarafta da bu askeri tedbirler bir şekilde alınacak ama bu tedbirleri alırken coğrafyamıza en uygun şekilde ve insan canına en az zarar verebilecek şekilde ne gibi tedbirler alınabilir serinkanlılıkla değerlendirmek lazımdır” dedi.

“PARTİLER ÜSTÜ BİR KONU”
Yaşanan bu kötü olayın bundan sonrası için iyilikler getirmesinin öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı, yaşanan olayın partiler üstü bir konu olduğunu vurgulayarak, “Bunun partisi olmaz. Herkes turizmin en önemli sektörlerden biri olduğunu söylüyor… Bu bir toplumsal seferberlik meselesidir. Bu konuda herkes ele ele, gönül gönüle verip hep birlikte çalışmalıdır” dedi.

“TOPLUMSAL SEFERBERLİK İLAN EDİLMELİ”
Acapulco Resort- Convention- SPA Otel Direktörü İçim Çağıner Kavuklu da, otel olarak yaraları sarmaya başladıklarını ifade ederek, toplumsal seferberlik ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önderliğinde partiler üstü bir bakış açısıyla turizmin yaşanan olaydan etkilenmemesi için uğraş verilmesinin önemine dikkat çekti.

 

Son Güncelleme: 12.09.2019 17:14
Anahtar Kelimeler:
Acapulco Otelçatalköy PatlamaMustafa Akıncı
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