Cumhurbaşkanı Akıncı, Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit’i kabul etti

Çeşitli temaslar yapmak için ülkede bulunan Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Lefkoşa Dostluk Derneği Başkanı Ali Kansu ve beraberindekiler Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.