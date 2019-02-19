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Cumhurbaşkanı Akıncı Meclis'i bilgilendirdi: “Barışı, huzuru arayalım“

Cumhurbaşkanı Akıncı Meclis'i bilgilendirdi: “Barışı, huzuru arayalım“

19 Şubat 2019 Salı 14:31
Cumhurbaşkanı Akıncı Meclis'i bilgilendirdi: “Barışı, huzuru arayalım“

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, gerilimin herkese zararlı olduğunu belirterek Kıbrıs için barışı, huzuru arama çağrısında bulundu; kendisinin mümkün olanı yapmaya çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs konusundaki son gelişmeler hakkında Cumhuriyet Meclisi'ni bilgilendirdi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da katılımıyla yaptığı olağanüstü toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Akıncı, toplantı sonrası basına açıklama yaptı. Akıncı, toplantının son derece sağlıklı ve yararlı bir diyalog içerisinde geçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Meclis ile bugün yoğun katılımlı bir toplantıda özel gündemle buluştuğunu ve Kıbrıs konusunda son dönemde yaşanan süreçle ilgili bilgi verdiğini kaydetti.

BM Genel Sekreteri’nin geçici özel temsilcisi Jane Holl Lute ile görüşmesi ve Rum lider ile 26 Şubat’ta yapacağı görüşme öncesinde Meclis’i bilgilendirdiğini ve görüşlerini sunduğunu ifade eden Akıncı, toplantıda, Mecliste temsil edilen 6 parti lideri ve milletvekillerinin görüş öneri fikirlerini aldığını, eleştirini dinlediğini ve bunlara aydınlatıcı cevaplar verdiğini anlattı.

IToplantının yararlı diyalog içinde geçtiğini belirten Akıncı, Lute'un "tarafların aynı noktaya gelebilir mi" diye referans çalışması olduğunu, bunun sonucu ortaya çıktıktan sonra yeri ve zamanı geldiğinde Meclis’i yine bilgilendirebileceğini kaydetti.

BM temsilcisi Lute'un temaslarının ne sonuç doğuracağını bilmediklerini ancak bir sonuç ortaya çıkınca mutlaka Meclis’le yine bir araya geleceğini ifade eden Akıncı, toplantıyı verimli ve yararlı olarak niteledi.

“REDDETTİĞİM BİR ŞEY YOK”

Rum liderin açıklamalarının sorulduğu Cumhurbaşkanı Akıncı, yeni fikirlere kapalı olmadığını ancak yalın gerçeğin; kendisinin reddettiği bir şey olmadığı ve Kıbrıs'ta müzakere ile ve BM çatısı altında bir sonuca ulaşılacağı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin de kendilerinin de bunu söylediğini, Rum liderle yapacakları toplantıda son önerisi desantralize federasyon konusundaki önerilerini ve başka önerileri varsa onları da dinleyeceklerini ifade eden Akıncı, kapıları kapamadıklarını, adaya BM çatısı altında müzakerelerle barışı getirmeyi iki taraf için de istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “’Farklı gerçekler var ama Akıncı reddettiği için olmuyor’ demek çok haksızlık” diye konuştu.

Kıbrıs’ın Türkiye’ye dost bir coğrafya olmasının hem Kıbrıslı Türkler hem de Kıbrıslı Rumların yararına olduğunu, barış ve çözümün tüm taraflara yarar sağlayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, gerilimin herkese zarar verdiğini ve bölgeden giderilmesi gerektiğini söyledi.

“BENİM REDDİMLE ALAKALI BİR DURUM YOK, DÜNYA GERÇEKLERİYLE ALAKALI BİR DURUM VAR”

Kıbrıs'ta kana doyduklarını ve artık barışı, huzuru aramaları gerektiğini ifade eden Akıncı, yeni fikirlerle ilgili bir soru üzerine, "Benim reddimle alakalı bir durum yok. Dünya gerçekleriyle alakalı bir durum var. ‘Farklı modeller var da Akıncı reddettiği için bunlar olmuyor’ söylemi abartılı, haksızlık… Böyle bir şey söz konusu değil. Barışı huzuru arayalım. Ben onu yapmaya çalışıyorum. Mümkün olanı yapmaya çalışıyorum" dedi.

Son Güncelleme: 19.02.2019 17:42
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Akıncı Meclis
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