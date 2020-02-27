Cumhurbaşkanı Akıncı Meclis Başkanı Uluçay, Başbakan Tatar ve Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar ile Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik'i kabul etti.
Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın basına açıklama yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar ile Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar ile Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik'i kabul etti.
Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın basına açıklama yapması bekleniyor.