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Cumhurbaşkanı Akıncı Meclis Başkanı Uluçay, Başbakan Tatar ve Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar ile Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik'i kabul etti. 

Cumhurbaşkanı Akıncı Meclis Başkanı Uluçay, Başbakan Tatar ve Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar ile Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik'i kabul etti. 

27 Şubat 2020 Perşembe 10:42
Cumhurbaşkanı Akıncı Meclis Başkanı Uluçay, Başbakan Tatar ve Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar ile Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik'i kabul etti. 

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Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan görüşmede, gündemdeki Anayasa değişikliği konusu ele alınacak.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın basına açıklama yapması bekleniyor.  


 

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Son Güncelleme: 27.02.2020 14:59
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