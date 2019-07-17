Cumhurbaşkanı Akıncı: “Madde bağımlılığının önüne geçilmesi için tüm gücümüzle uğraş vermeliyiz”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, madde bağımlılığının önüne geçilmesi ve gençlerin bu bataklıktan kurtarılması için uğraş verilmesi gerektiğini belirtti.

Madde bağımlılığının ilkokul çağındaki çocuklara kadar yayılan büyük bir sorun haline işarete den Akıncı, ortaokul ve lise çağındaki bireylerdeki madde bağımlılığının 15-20 yıl içerisinde 2 katına çıktığını belirterek madde bağımlılığı konusunun devlet tarafından hassasiyetle ele alınması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla birlikte Karşıyaka’da bulunan Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı, Prof. Dr. Mehmet Çakıcı ve Prof. Dr. Ebru Çakıcı’dan hastanede yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi aldı, çalışanlar ve hastanede hizmet gören kişilerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ortaokul ve lise çağındaki bireylerdeki madde bağımlılığının 15-20 yıl içerisinde 2 katına çıktığını; 18-65 yaş kuşağındaki bireylerdeki madde bağımlılığının ise 3 katına yükseldiğini belirterek madde bağımlılığı konusunun devlet tarafından hassasiyetle ele alınması gerektiğini vurguladı.

“Madde bağımlılığının önüne geçilmesi için tüm gücümüzle uğraş vermeliyiz. Gençlerimizi bu bataklıktan kurtarmalıyız. Bu yönde atılan her adım desteklenmeye muhtaçtır… Sayın Mehmet Çakıcı ve ekibin bugün yaptığım ziyaret, bu desteğin bir göstergesi olarak algılanmalıdır” diye konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nde önemli bir toplumsal hizmet verilmesi için ciddi bir altyapı yaratıldığını dile getirdi.

Çakıcı’nın akademik çalışmaları, kitapları ve bir psikiyatrist olarak topluma yıllardır madde bağımlığının tedavisine yönelik önemli hizmetler verdiğini kaydeden Akıncı, Karşıyaka’da hizmete giren Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nde verilecek hizmetin önemine ve değerine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Mehmet Çakıcı da yaptığı konuşmada, uyuşturucu kullanımının ülkenin en büyük sorunu olduğunu söyleyerek, bu sorunun tedavisine yönelik attıkları adımın devletin de iş birliğiyle ileriye taşınması temennisini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın iç sorunlara yönelik gerçekleştirdiği öncülüğün bir örneğini sergileyerek Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’ni ziyaret eden ilk siyasetçi olduğuna dikkat çeken Çakıcı, Cumhurbaşkanı’nın gerçekleştirdiği ziyaret ile madde bağımlılığın önüne geçilmesinin önemiyle ilgili bir mesaj verdiğini kaydetti.