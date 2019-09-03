Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile yeniden bir araya geldi

Akıncı-Lute görüşmesine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile bazı müzakere heyeti üyeleri de katıldı.
Lute’nin liderlerle temaslarını yarın da sürdürmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, adada temaslarda bulunan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile bugün saat 17.00’de yeniden bir araya geldi.
Akıncı-Lute görüşmesine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile bazı müzakere heyeti üyeleri de katıldı.
Lute’nin liderlerle temaslarını yarın da sürdürmesi bekleniyor.