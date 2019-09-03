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Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile yeniden bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, adada temaslarda bulunan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile bugün saat 17.00’de yeniden bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile yeniden bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, adada temaslarda bulunan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile bugün saat 17.00’de yeniden bir araya geldi.

03 Eylül 2019 Salı 14:47
Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile yeniden bir araya geldi

Akıncı-Lute görüşmesine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile bazı müzakere heyeti üyeleri de katıldı.

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Kıbrıs müzakerelerine yönelik referans kavramlarını tamamlama çalışmaları çerçevesinde adaya cumartesi günü gelen Lute, Pazar gününden beri liderlerle her gün bir kez görüşme yapıyor. Lute bu sabah Rum liderle görüşmüştü.

Lute’nin liderlerle temaslarını yarın da sürdürmesi bekleniyor.

Son Güncelleme: 03.09.2019 18:08
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