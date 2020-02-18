Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefkoşa’da iki butik oteli ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefkoşa surlar içinde faaliyet gösteren butik otellerden ikisini daha ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Birgül Güvenir Beyatlı’nın restore ederek hizmete açtığı Nicosia Eagle Eye ve Swallow adlı butik otellere giden Akıncı, her iki otelin bulundukları çevreyle uyumlu ve geleneksel dekorlu iç avlularıyla huzurlu yaşam alanları olarak Lefkoşa surlar içinin tarihi dokusuna değer kattığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, her iki butik otelin yaşam bulmasına emek koyanları kutladı.