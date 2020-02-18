Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefkoşa’da iki butik oteli ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefkoşa surlar içinde faaliyet gösteren butik otellerden ikisini daha ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Akıncı, her iki butik otelin yaşam bulmasına emek koyanları kutladı.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefkoşa surlar içinde faaliyet gösteren butik otellerden ikisini daha ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefkoşa surlar içinde faaliyet gösteren butik otellerden ikisini daha ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Akıncı, her iki butik otelin yaşam bulmasına emek koyanları kutladı.