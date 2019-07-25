Cumhurbaşkanı Akıncı Lacroıx’i Kıbrıs konusundaki son aşamayla ilgili bilgilendirdi

GÖRÜŞMEDE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLERLE İLGİLİ FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU; AKINCI, KIBRIS TÜRK TARAFININ UNFICYP’LE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİ İLETTİ

Akıncı-Lacroix görüşmesi 45 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın da eşlik ettiği Lacroix’le ayrıca, güven artırıcı önlemlerin geliştirilmesiyle ilgili de fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamaya göre Akıncı, BM Sekreteri'nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix'le görüşmesinde, Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) ile ilgili görüşlerini de dile getirdi.

