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Akıncı, Lacroıx’i kabul etti
AKINCI, LACROIX’İ KABUL ETTİ
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Cumhurbaşkanı Akıncı Lacroıx’i Kıbrıs konusundaki son aşamayla ilgili bilgilendirdi

Cumhurbaşkanı Akıncı Lacroıx’i Kıbrıs konusundaki son aşamayla ilgili bilgilendirdi

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:52
Cumhurbaşkanı Akıncı Lacroıx’i Kıbrıs konusundaki son aşamayla ilgili bilgilendirdi

GÖRÜŞMEDE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLERLE İLGİLİ FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU; AKINCI, KIBRIS TÜRK TARAFININ UNFICYP’LE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİ İLETTİ

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix'i, Kıbrıs konusunda gelinen son aşamayla ilgili bilgilendirdi ve BM Barış Gücü’yle ilgili Kıbrıs Türk tarafının görüşlerini iletti. 

Akıncı-Lacroix görüşmesi 45 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın da eşlik ettiği Lacroix’le ayrıca, güven artırıcı önlemlerin geliştirilmesiyle ilgili de fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamaya göre Akıncı, BM Sekreteri'nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix'le görüşmesinde, Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) ile ilgili görüşlerini de dile getirdi.
 

Son Güncelleme: 25.07.2019 13:59
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