banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94022
ALTIN
261.854
DOLAR
5.8200
STERLİN
7.3941
EURO
6.5930
AIDS hastası mahkum hayatını kaybetti
AIDS HASTASI MAHKUM HAYATINI KAYBETTİ
Suçla operasyonel mücadele denetimleri
KKTC’DE İZİNSİZ KALAN İKİ KİŞİ...
Yenikent'te ev yangını
YENİKENT'TE EV YANGINI
Gazimağusa’da 3 tutuklu
GAZİMAĞUSA'DA KAVGA
banner306

Cumhurbaşkanı Akıncı Kozanköy’ü ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Akıncı Kozanköy’ü ziyaret etti

23 Haziran 2019 Pazar 13:36
Cumhurbaşkanı Akıncı Kozanköy’ü ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kozanköy’ü ziyaret etti.

Kozanköy Spor Kulübü’nde, Muhtar Cemal Üstünsoy tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Akıncı, köy halkının sorunlarını dinleyip, çeşitli konulardaki soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, sohbette, girdi maliyetlerinin yükselmesinden dolayı yaşadıkları mağduriyeti aktaran bölge üreticileri, özelde su fiyatlarının genelde ise yem, mazot ve elektrik gibi maliyetlerin düşürülmesi ve üreticiyi koruyacak şekilde yeniden düzenlenmesiyle ilgili hükümetin adım atması gerektiğini kaydetti.

banner317
MUHTAR CUMHURBAŞKANI’NDAN İÇME SUYU SORUNUNA ÇÖZÜM İSTEDİ

Közanköy Muhtarı Cemal Üstünsoy da yaptığı konuşmada bölgedeki içme suyu altyapısının eski ve paslı olduğunu, bu soruna ivedilikle çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs sorunu yanında köylünün sorunları ile de ilgilenmesinin görevi olduğunu belirterek hükümetle olan temaslarında bu konuları da ele alacağını, bunun yanında yazılı olarak da ilgili hükümet birimlerine aktaracağını söyledi.

Son Güncelleme: 23.06.2019 16:50
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Akıncı Kozanköy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denktaş Londra'da sahneye çıktı
Denktaş Londra'da sahneye çıktı
24 Haziran 2019 Pazartesi Gündemi
24 Haziran 2019 Pazartesi Gündemi
TÜRK-BİR Başkanı Arıklı Makedonya’da sempozyuma katılıyor
TÜRK-BİR Başkanı Arıklı Makedonya’da sempozyuma katılıyor
Cengiz Topel Hastanesi dayanışma yemeği yapıldı..
Cengiz Topel Hastanesi dayanışma yemeği yapıldı..
Tatar: “Güzel günler için çalışıyoruz”
Tatar: “Güzel günler için çalışıyoruz”
KKTC’den 5 Belediye Başkanı İtalya’da Cittaslow Genel Kurulu’na katıldı
KKTC’den 5 Belediye Başkanı İtalya’da Cittaslow Genel Kurulu’na katıldı
Glapsides’te 5 kişi ölümden döndü
Glapsides’te 5 kişi ölümden döndü
Akıncı: “Kadının emeği ödenemez”
Akıncı: “Kadının emeği ödenemez”
Meral Akıncı: “Köy kadın kursları kadının öz güveni için önemli“
Meral Akıncı: “Köy kadın kursları kadının öz güveni için önemli“
Esentepe’de balya yüklü tır yandı
Esentepe’de balya yüklü tır yandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim