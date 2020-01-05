Cumhurbaşkanı Akıncı köy ziyaretlerine devam etti

Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bugün de Karpaz’da yurttaşlarımızla buluşmalarımız devam etti. Gelincik, Boltaşlı, Derince, Ziyamet ve Kumyalı’da sohbetlerimizi sürdürdük; Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerden köylerdeki sorunlara; yolların durumundan, sağlık sorunlarına kadar bir çok konuda hem konuştuk hem de dinledik. Yurttaşların sorunlarına daha duyarlı bir yaklaşım bekledikleri çok açık...” ifadelerine yer verdi.
05 Ocak 2020 Pazar 16:29
Son Güncelleme: 05.01.2020 20:17