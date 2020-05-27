Cumhurbaşkanı Akıncı Koreli’nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı

“KORELİ HER ZAMAN SAYGI İLE ANILACAK”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İbrahim Koreli’nin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı ve taziye mesajı yayınladı.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Akıncı’nın mesajı şöyle:



“Değerli dostumuz, mücadele arkadaşımız İbrahim Koreli uzun zamandır yaşadığı sağlık sorunlarının sonunda yaşama daha fazla tutunamayarak ne yazık bugün aramızdan ayrıldı. İlerici demokrat, aydın kimliği ile ve mücadeleci bir sendikacı olmanın yanında, yıllarca milletvekili olarak da toplumuna hizmet verdi. İbrahim Koreli her zaman saygı ile anılacak. Kendisine rahmet, sevgili evlatlarına, yakınlarına, sevenlerine ve tüm toplumumuza başsağlığı dilerim.”