Cumhurbaşkanı Akıncı, komutanları kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve görevlerine yeni atanan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile 14. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Kemal Balta’yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile 14. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Kemal Balta’ya yeni görevlerinde başarılar diledi.



Görüşmede, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman ile Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Güvenlik Özel Danışmanı Halil Sadrazam da hazır bulundu.