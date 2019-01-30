Cumhurbaşkanı Akıncı, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 75 bin Euro bağış yaptı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, çalışmalarına katkı oluşturması amacıyla, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) 75 bin Euro bağış yaptı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Türk üyesi Gülden Plümer ve BM’nin atadığı 3. Üye Paul Henri Arni’yi kabul etti.

Akıncı, kabulde yaptığı konuşmada, kayıplar konusunda bilgisi olanların bunu komiteyle paylaşması çağrısında bulundu.

AKINCI: “YILLARIN GEÇMESİ KAYIPLARA ULAŞMAYI ZORLAŞTIRIYOR”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıs’ta çok önemli ve değerli hizmet yürüttüğünü belirtti. Kıbrıs’ın tarihinin acılarla dolu bir tarih olduğunu, her iki toplumun da bu acılardan nasibini aldığını söyleyen Akıncı, yaşanan acılarda kayıplar konusunun önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek, iki taraftan da toplam 2001 kayıp olduğunu dile getirdi.

Akıncı, yıllar geçtikçe kalıntılara ulaşmanın daha da zorlaştığını, bunun sebeplerinin de olayların şahitlerinin bir kısmının artık hayatta olmaması ve yaşayanların da konuşmak istememesi olduğunu söyledi.

AKINCI’DAN BİLDİKLERİNİ PAYLAŞMA ÇAĞRISI

Kayıplar konusunda Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumunda bilgi sahibi olanlara, bildiklerini paylaşmaları çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

“Yılların geçmesi kayıplara ulaşmayı zorlaştırıyor. Olayların şahitlerinin hayatta olmamaları bu güçlüğü artırıyor. Bu konularla ilgili konuşma isteksizliği de çalışmalara yardımcı olmuyor. Bundan dolayı, yeri geldikçe bu konuyla ilgili bilgi sahibi olan insanlara vicdani muhasebelerini yapmaları çağrısı yapıyorum. Her iki topluma dönük olarak da bu çağrıyı yapıyorum, sadece kendi toplumumuza değil, Rum toplumunda da bu konularda bilgi sahibi olanların, Kıbrıs Türk toplumunda da bilgi sahibi olanların Kayıp Şahıslar Komitesi’ne verecekleri bilgiler çok anlamlıdır, çok değerlidir.”

“AİLELER, KALINTILARIN BULUNMASINI DÖRT GÖZLE BEKLİYOR”

Cumhurbaşkanı Akıncı, bazı ailelerin kayıp yakınlarının kalıntılarına ulaştıkları zaman yaşadıkları duygu selini ve Limasol’da 64-65 döneminde kayıp yakınlarının yaşadıklarını da yakından gördüğünü belirterek, her iki toplumda da ailelerin, kalıntıların bulunmasını dört gözle beklediğini kaydetti.

Akıncı, “Bu konuda bilgi sahibi olanlar sesimi duysun ve yardımcı olalım. Kimse kulaklarını tıkamasın. Bilgisi olanlar bizimle ve komiteyle paylaşsın. Bu yapacakları hem vicdanen rahatlık, hem de huzur getirecektir “ diye konuştu.

Akıncı, zamanın tükenmekte olmasının, fiziki yapılaşmanın artmasının, bilgi sahibi olanların yaşlarının ilerlemesi ve bunlara bağlı olarak da buluntuların sayısının azalması nedeniyle bilgi sahibi olanlara yardımcı olmaları çağrısı yaptığını söyledi.

“BU KOMİTEYE BİLGİ VE MADDİ AÇIDAN DESTEK OLMAK BİR İNSANLIK GÖREVİDİR”

Kayıpların bulunması çalışmalarına katkı oluşturması amacıyla KKTC Cumhurbaşkanı olarak Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 75 bin Euro’luk katkı yapma kararı aldıklarını ve Gülden Plümler Küçük ile Paul-Henri Arni’yi bu nedenle davet ettiğini belirten Akıncı, “Onların çalışmalarının başarısı, acılı ailelerin yaralarının bir nebze olsun sarılması anlamına gelmektedir” dedi.

Akıncı, Komiteye çalışmalarında başarılar dileyerek, bu çalışmaların başarısının acılı ailelerin yaralarının sarılması anlamına geldiğini vurguladı.

Acının milletinin olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Acı insani bir duygudur, Türk’ü de aynı acıyı hisseder, Rum’u da aynı acıyı hisseder. Dolayısıyla bu komite insani bir görev yerine getirmektedir. Bu komiteye bilgi ve maddi açıdan destek olmak bir insanlık görevidir” diye konuştu.

ARNI: “BU YARDIM DAHA FAZLA KAYIP GÖMÜ YERİ TESPİT ETME ŞANSI TANIYACAK”

BM’nin atadığı 3. Üye Paul Henri Arni ise, geçen yıl kimliklendirdikleri kayıp sayısı konusunda iyi netice elde ettiklerini kaydetti. Arni, ve özellikle gömü yerlerinin tespiti, kimliklendirme ve kalıntıların ailelere teslim edilmesi şeklinde zor bir görev yürüttüklerini, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Bu bağışın kendilerine, çalışmalarını yoğunlaştırma ve bu yıl, geçen yıldan daha fazla kayıp gömü yeri tespit etme şansı tanıyacağını kaydeden Arni, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkürlerini sundu.

KÜÇÜK: “CUMHURBAŞKANLIĞI HER TÜRLÜ DESTEK”

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk üyesi Gülden Plümer Küçük de, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek, bu konuda yaptığı yardım çağrılarına da yürekten katıldığını söyledi.

Plümer, Cumhurbaşkanlığı’nın komitenin Türk üye ofisine araştırmalarında her türlü desteği verdiğini de vurguladı.