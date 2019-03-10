Cumhurbaşkanı Akıncı İrsen Küçük’ün eşini arayarak taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu sabah yaşamını yitiren eski başbakanlardan İrsen Küçük'ün eşi Gülin Küçük’ü arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Küçük’ün ölümüyle ilgili taziye mesajında ise şöyle dedi:

"Kıbrıs Türk Toplumuna, milletvekili, bakan ve başbakan olarak uzun yıllar hizmet vermiş olan ve son dönemde ciddi sağlık sorunları bulunan İrsen Küçük'ün vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Tanrı'dan rahmet, başta değerli eşi ve tüm yakınları ile toplumumuza başsağlığı dilerim."