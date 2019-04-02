Cumhurbaşkanı Akıncı, İrfan Özbeşer’in “Hayatın Renkleri“ sergisinin açılışını yaptı

SERGİ, 6 NİSAN’A KADAR MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE GEZİLEBİLECEK



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı; diş hekimi, ressam İrfan Özbeşer’in “Colours Of Life” (Hayatın Renkleri) adlı birinci kişisel resim sergisinin açılışını yaptı.



Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan serginin açılışına eşi Meral Akıncı ile birlikte katıldı.



Sergi, 6 Nisan’a kadar mesai saatleri içerisinde gezilebilecek.



Özebeşer’in tuval üzerine akrilik ve yağlı boya çalışmalarından oluşan sergide 52 tablo yer alıyor.



