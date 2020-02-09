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Cumhurbaşkanı Akıncı: “İlk Defa Söylemediğim Bu Sözlerimin de Arkasındayım”

“KKTC’Yİ ASIL ORTADAN KALDIRACAK SENARYO DA BUDUR. İLK DEFA SÖYLEMEDİĞİM BU SÖZLERİMİN DE ARKASINDAYIM; ÇÜNKÜ KIBRIS TÜRK HALKININ GERÇEK DUYGU VE DÜŞÜNCESİ BUDUR”

Cumhurbaşkanı Akıncı: “İlk Defa Söylemediğim Bu Sözlerimin de Arkasındayım”

“KKTC’Yİ ASIL ORTADAN KALDIRACAK SENARYO DA BUDUR. İLK DEFA SÖYLEMEDİĞİM BU SÖZLERİMİN DE ARKASINDAYIM; ÇÜNKÜ KIBRIS TÜRK HALKININ GERÇEK DUYGU VE DÜŞÜNCESİ BUDUR”

09 Şubat 2020 Pazar 12:49
Cumhurbaşkanı Akıncı: “İlk Defa Söylemediğim Bu Sözlerimin de Arkasındayım”

“KKTC’Yİ ASIL ORTADAN KALDIRACAK SENARYO DA BUDUR. İLK DEFA SÖYLEMEDİĞİM BU SÖZLERİMİN DE ARKASINDAYIM; ÇÜNKÜ KIBRIS TÜRK HALKININ GERÇEK DUYGU VE DÜŞÜNCESİ BUDUR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kırım benzeri bir ilhak senaryosunun korkunç olduğunu ve bunun Kıbrıs Türklerinin olduğu gibi, Türkiye’nin de yararına bir gelişme olmayacağını belirttiğini kaydederek, “KKTC’yi asıl ortadan kaldıracak senaryo da budur. İlk defa söylemediğim bu sözlerimin de arkasındayım; çünkü Kıbrıs Türk halkının gerçek duygu ve düşüncesi budur” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, Guardian Gazetesi’ne verdiği demecin, 5 Şubat’ta düzenledikleri etkinlikte söylediklerinin benzeri olduğunu dile getirerek, şunları dile getirdi:

“Buna karşı sergilenen saldırganlığın nedenlerini tahmin etmekle beraber, çok temelsiz ve seviye yoksunu olarak nitelendiriyorum.

 Mesele hiç karmaşık değil, nettir: Kıbrıs Türk halkı çok büyük bir oranda Rum tarafına azınlık olmayı ya da Türkiye’ye sürekli bağımlılık ilişkisi içinde yaşamayı istemiyor. Kendi kendini yöneten, kendi kendine yeten, kendi kurumlarında gerçek manada söz sahibi olan bir yapıyı özlüyor. Elbette özellikle ekonomi ve diğer alanlarda başarmamız gerekenler olduğu da kuşkusuzdur. 

 Toplumumuz ilhak olasılığını ise asla benimsemiyor. Böyle bir halkın seçtiği lider olarak, Kırım ile ilişkilendirilerek sorulan soruya verdiğim cevap başka ne olabilirdi ki?

 Evet, Kırım benzeri bir ilhak senaryosunun korkunç olduğunu ve bunun Kıbrıs Türklerinin olduğu gibi, Türkiye’nin de yararına bir gelişme olmayacağını belirttim. KKTC’yi asıl ortadan kaldıracak senaryo da budur. İlk defa söylemediğim bu sözlerimin de arkasındayım; çünkü Kıbrıs Türk halkının gerçek duygu ve düşüncesi budur.”

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 “ESAS OLAN…”

Esas olanın KKTC’nin iki eşit kurucu devletten birine dönüşerek federal çatı altında ve uluslararası hukuk içinde hak ettiği saygın yeri alması olduğunu belirten Akıncı, bu çabaya destek olunması gerektiğini kaydetti ve böylesi bir Kıbrıs’ın, kuzeyi ve güneyi ile Türkiye’ye dost bir coğrafya olacağını, bunun da herkesin yararına olduğunu ifade etti.

“1950’LERİN SLOGANI…”

Cumhurbaşkanı Akıncı, açıklamasında şunları dile getirdi:

“ ‘Kıbrıs Türk’tür Türk Kalacaktır’ siyaseti 1950’lerin sloganıdır. Gerçek durumla ilişkisi yoktur. Kıbrıs’ta yaşayan farklı toplumlar vardır ve barış içinde yaşayacakları federal bir düzen arayışı sürmektedir.

Kıbrıs Türk halkı Atatürk ilkelerine bağlı, laik ve demokratik, hoşgörü ve barış kültürünü içselleştirmiş bir halk olarak çağdaş Avrupa değerlerinde bir yaşam için mücadelesini sürdürmek istiyor. Bu mücadeleye ancak saygı duyulur, saldırı yapılmaz.

“ASIL CEVAP, ELBETTE HALKIN VERECEĞİ CEVAPTIR”

Düzeyimi koruyarak vereceğim cevap budur. Yapılan bazı açıklamalarda istendiği gibi asıl cevap, elbette halkın vereceği cevaptır.”

Son Güncelleme: 09.02.2020 16:12
Anahtar Kelimeler:
AkıncıSöylemSeçim
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