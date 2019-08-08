banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98484
ALTIN
263.800
DOLAR
5.4769
STERLİN
6.6562
EURO
6.1409
Lefkoşa'da kavga!
LEFKOŞA'DA KAVGA!
Lapta'da kavga
LAPTA'DA KAVGA
Uyuşturucu soruşturmasında yeni tutuklu
1 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI
Ani ölüm: 38 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
banner307
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Cumhurbaşkanı Akıncı İle Rum Lider Anastasiadis Yarın Görüşüyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, yarın görüşüyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı İle Rum Lider Anastasiadis Yarın Görüşüyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, yarın görüşüyor.

08 Ağustos 2019 Perşembe 08:19
Cumhurbaşkanı Akıncı İle Rum Lider Anastasiadis Yarın Görüşüyor

Beş aylık aranın ardından yapılacak görüşme, saat 09.30’da BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında yer alacak.

Son görüşmelerini 26 Şubat’ta yapan Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiadis, mobil telefonların adanın her iki tarafında kullanılabilmesine imkan sunan düzenlemenin başlaması vesilesiyle gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, gayrı resmi bir toplantıda bir araya gelme konusunda mutabık kalmışlardı.

banner317
Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmeye her ikisinin de birer kişiyle katılmasını, yani görüşmenin 1+1 formatında olmasını önermiş ancak Anastasiadis’in öneriyi kabul etmemesinden dolayı yarınki görüşmenin baş başa yapılması kararlaştırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Anastasiadis’le görüşmesi öncesi Salı günü Meclis’te temsil edilen partilerin başkanlarıyla görüşmüş ve toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, Anastasiadis’le görüşmeye “iyi niyetle ve yapıcı bir ruhla” gideceklerini söylemişti.

Hidrokarbon konusunda ortak komite kurulması yönünde 13 Temmuz’da yaptığı ancak reddedilen önerinin Rum tarafınca tekrar değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Akıncı, üçüncü taraflara da Rum tarafına bu yönde mesaj vermeleri için çağrıda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk halkının adı ne isterse olsun bulunacak herhangi bir çözümde çok önemli vazgeçilmezleri bulunduğunu, bunlardan birinin “siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılım” olduğunu da vurgulamıştı.

Son Güncelleme: 08.08.2019 11:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serbest Çalışan Hekimler Birliği:
Serbest Çalışan Hekimler Birliği: "sağlık Bakanlığı Yıllık İlaç İhtiyacını Nasıl Tespit Ediyor”
Bir hastaya umut oldu
Bir hastaya umut oldu
Haksen Merkezi Cezaevi’nde Şiddet İddiasına Yönelik Açıklama Yaptı
Haksen Merkezi Cezaevi’nde Şiddet İddiasına Yönelik Açıklama Yaptı
Meclis Başkanı Uluçay Erenköy Direnişi’nin 55. Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Meclis Başkanı Uluçay Erenköy Direnişi’nin 55. Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
LTB ile Alzheimer Derneği iş birliği yapıyor
LTB ile Alzheimer Derneği iş birliği yapıyor
Yenilenen Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı Törenle Açıldı
Yenilenen Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı Törenle Açıldı
Gönyeli Belediyesi bayram tedbirlerini açıkladı
Gönyeli Belediyesi bayram tedbirlerini açıkladı
Bayram Hazırlıkları…güzelyurt Belediyesi Bayram Süresince Hizmetlerin Aksamaması İçin Tedbirler Aldı
Bayram Hazırlıkları…güzelyurt Belediyesi Bayram Süresince Hizmetlerin Aksamaması İçin Tedbirler Aldı
Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Erenköy Direnişi’nin 55. Yıl Dönümünü Saygı Ve Şükranla Andı
Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Erenköy Direnişi’nin 55. Yıl Dönümünü Saygı Ve Şükranla Andı
Türk-Sen: “Kıb-Tek’in özelleştirilmesine izin verilmeyecek”
Türk-Sen: “Kıb-Tek’in özelleştirilmesine izin verilmeyecek”

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim