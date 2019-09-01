Cumhurbaşkanı Akıncı, Haspolat Kültür Sanat Festivali’nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu yıl ilk kez düzenlenen Haspolat Kültür Sanat Festivali’nin açılışına katıldı.
Cumhurbaşkanı Akıncı eşi Meral Akıncı ile birlikte katıldığı açılışta yaptığı konuşmada, festivalin ilk kez düzenlendiğine işaret ederek, “Başlangıçlar hem zordur, hem de heyecan vericidir. O nedenle bu ilki yaratanları kutluyorum” dedi.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Haspolat Kültür Sanat Festivali’ne halkın ilgi ve katılımdan festivalin ilkinin de, ikincisinin de 22’cisinin de başarılı olacağının anlaşıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, halkın yoğun ilgisinin etkinliğin bir ihtiyacı karşıladığını gösterdiğini dile getirdi.
“Hangi etkinlik olursa olsun, orada halkın katılımı olmazsa, ağzınızla kuş tutsanız başarıya ulaşmanız mümkün olmaz” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı yerel yönetim, meclis üyesi, muhtar, aza, ilgili komite ile yönetim kadrolarının halkla olan iletişiminin, halkın o etkinliği sahiplenmesi ve katılım açısından da son derece önemli olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Akıncı, “Başarılarınızın sürekliliğini temenni ediyorum, bu organizasyonu yaratanları da canı gönülden kutluyorum” dedi.