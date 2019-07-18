Cumhurbaşkanı Akıncı, gazileri kabul etti

Emekli Tuğgeneral Cemal Eruç ve 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’na katılan Bolu Komando Tugayı, 1. Tabur mensubu gaziler, bugün, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 18.30’da gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bolu Komando Tugayı, 1. Tabur mensubu gazilerin gerçekleştirdiği ziyaretin anısına, Emekli Tuğgeneral Cemal Eruç’a anı plaketi sundu.

Burada yaptığı konuşmada “Kahraman komandoların ve Kıbrıs Türk mücahidinin omuz omuza direnişi olmasaydı; bugün bu ada çok başka yerde olurdu. ENOSİS çabalarını, sizlerin kahramanlığı önledi… Bu nedenle Kıbrıs Türk halkı sizlere minnettardır” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Bolu Komando Tugayı, 1. Tabur mensubu gazileri Cumhurbaşkanlığı’nda görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.