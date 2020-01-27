Cumhurbaşkanı Akıncı, Garanti Bankası KKTC Ülke Müdürü Sevda Özen'i kabul etti
Garanti Bankası KKTC Ülke Müdürü Sevda Özen, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Garanti Bankası KKTC Ülke Müdürü Sevda Özen'i kabul etti
Garanti Bankası KKTC Ülke Müdürü Sevda Özen, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.
27 Ocak 2020 Pazartesi 11:06
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı’nda saat 11.00’de gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Ömer Gökçekuş ve Garanti Bankası Şube Müdürü Fulya Fidan da hazır bulundu.
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