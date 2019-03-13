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Cumhurbaşkanı Akıncı, Foder’in “Mimari Yansımalar” sergisinin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Akıncı, Foder’in “Mimari Yansımalar” sergisinin açılışını yaptı

13 Mart 2019 Çarşamba 14:32
Cumhurbaşkanı Akıncı, Foder’in “Mimari Yansımalar” sergisinin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği’nin (FODER) Kültür Dairesi’nin katkılarıyla düzenlediği “Mimari Yansımalar (Architectural Reflections)” sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği tarafından düzenlenen her serginin bir önceki sergiye oranla daha fazla insanın ilgisini çektiğini gözlemlediğini kaydeden Akıncı, düzenlenen sergilere artan ilgilinin, yapılan güzel işlerin takdir gördüğünün göstergesi olduğunu dile getirdi.

“FOTOĞRAF SANATININ, GÜZELLİKLERİ YANSITIRKEN, ÇARPIKLIKLARI, YANLIŞ YAPILAŞMA VE YANLIŞLARI DA YANSITMASI GEREKİYOR”

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, mimarlığın, bir toplumun yaşam biçiminin ve kültürel dokusunun yansıması da olduğunu, fotoğrafla birlikte bu yaşam biçiminin ölümsüzleştirilip dünyayla buluşturulduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC’nin fotoğraf sanatıyla yansıtılabilecek doğal güzellikleri, insan dokusu, tarihi-kültürel mirası, tarihin çeşitli dönemlerinden mimari eserleri olduğunu belirtti.

Güzelliklerin yanı sıra, yıllar içerisinde ülkede çarpık yapılaşmanın da oluştuğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, fotoğraf sanatının, güzellikleri yansıtırken, çarpıklıkları, yanlış yapılaşma ve yanlışları da yansıtması gerektiğini söyledi.

Fotoğrafın gücünün burada da kendisini göstermesi gerektiğine dikkati çeken Akıncı, fotoğrafın bu yönüyle, yanlışlardan dersler çıkarılmasının sağlanabileceğini dile getirdi.

1978 YILINDAKİ LEFKOŞA TEMALI FOTOĞRAF SERGİSİ

Lefkoşa Türk Belediyesi başkanlığı görevinde bulunduğu 1976-1990 yılları arasında, Lefkoşa Kültür Sanat Şenlikleri düzenlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, o dönemde tiyatro, resim, karikatür sanatıyla ilgili sergi ve etkinlikler gerçekleştiren şenliklerde fotoğraf sergileri de düzenlendiğini anımsattı.

1978’de ilk kez yerel yönetimlerle ilgili bir seminer düzenlendiğini, Türkiye’nin yetiştirdiği en değerli mimarlardan Vedat Dalokay ve CTP’nin eski liderlerinden Özker Özgür ile birlikte Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nde Lefkoşa konulu bir fotoğraf sergisi açıldığını hatırlatan Akıncı, o günkü sergideki fotoğrafların bulunup “bugünün Lefkoşa’sı” ile kıyaslanmasının çok ilginç sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

 CUMHURBAŞKANI AKINCI, NURİ ÜNÜÇOK VE MİMARLAR ODASI BAŞKANI AKTAÇ’A PLAKET SUNDU

Cumhurbaşkanı Akıncı, Atatürk Kültür Merkezi Büyük Sergi Salonu’ndaki serginin açılışı öncesinde, serginin gerçekleşmesine katkıda bulunan Kültür Dairesi Sorumlusu Nuri Ünüçok ve Mimarlar Odası Başkanı Türker Aktaç’a plaketlerini sundu.

Sergide 34 üyenin, dünyanın çeşitli ülkelerinde çektiği 129 fotoğrafı sergileniyor. Sergi 23 Mart’a kadar gezilebilecek.

Anahtar Kelimeler:
Foder Mimari Yansımalar
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