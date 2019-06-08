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Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla birlikte, "Temiz düşün yaz kampı"nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla birlikte, "Temiz düşün yaz kampı"nı ziyaret etti

08 Haziran 2019 Cumartesi 12:56
Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla birlikte, "Temiz düşün yaz kampı"nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla birlikte, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Mesarya İzcilik Birimi’nin Tatlısu’da gerçekleştirdiği Temiz Düşün Yaz Kampı’nı ziyaret etti. 

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, öğrenci ve eğitmenlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, öğrencilerin kamp boyunca gerçekleştirdikleri faaliyet ve temizlik çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

“İZCİLİKLE BİRLİKTE İNSAN, YURDUNU VE İNSANLARI SEVMEYİ ÖĞRENİYOR”

İzcilikte insanın, yurdunu ve insanları sevmeyi, dayanışmayı ve zorluklara karşı baş etmeyi öğrendiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kendisinin de ilkokul yıllarında izci olduğunu ifade ederek, izcilikle birlikte insanın direncinin arttığını belirtti.

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Öğrencilerin yaz kampını, Kuzey Kıbrıs’ın en güzel köşelerinden biri olan ve Tatlısu’da yaptığını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Tatlısu’nun uluslararası bir örgütlenme olan Cittaslow (Sakin Şehir) üyeliğine kabul edildiğini kaydederek, Tatlısu’nun Cittaslow üyeliğinin büyük bir onur kaynağı olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Tatlısu Belediye Meclis üyeleri ve bölge halkını Tatlısu’nun Cittaslow üyeliğinden ötürü tebrik etti.

“TEMİZ DÜŞÜNELİM, TEMİZ DAVRANALIM, ETRAFIMIZI TEMİZ TUTUP TEMİZ YAŞAYALIM”

Kampa katılan öğrencilere, Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi hakkında da bilgi veren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Herşey, insanın beyninde başlar… Temiz düşünelim, temiz davranalım, etrafımızı temiz tutup temiz yaşayalım. Evlerimizi temiz tuttuğumuz gibi sokağımızı, şehrimizi, sahillerimizi temiz tutalım” dedi. Öğrencileri, kamp boyunca gerçekleştirdikleri temizlik kampanyası nedeniyle tebrik eden Cumhurbaşkanı, “Yurdunu sevmek, o yurdu temiz tutmakla başlar. Sizler de bunun güzel bir örneğini veriyorsunuz. Geleceğinizin güzel, temiz ve yaşanası olmasını temenni ediyorum…” şeklinde konuştu.

“ÇEVRE KONUSUNDA DUYARLI OLUNMALI”

Kampa katılan öğrencilerin eğitmeni Hüseyin Sancar da yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı’ndan, temizlik projeleriyle ilgili her türlü maddi ve manevi katkıyı aldıklarını ve bundan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sancar, kamp boyunca öğrencilerin yürüttüğü çevre faaliyetlerine değinerek, kamp boyunca öğrencilerin çevre farkındalıklarının arttığını söyledi. Ziyarette Cumhurbaşkanı Akıncı’yla birlikte yer alan Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ise, Temiz Düşün Yaz Kampı’na katılan öğrenci ve eğitmenleri Tatlısu’da ağırlamaktan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tatlısu’nun ülkenin en güzel bölgelerinden biri olduğunu ifade eden Orçan, Tatlısu’nun Cittaslow üyeliğine hak kazanmasından duyduğu mutluluğu ifade etti. Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi ile hedeflenenin; çevre konusunda farkındalık yaratılması olduğunu söyleyen Hayri Orçan, bir turizm ülkesi olan Kuzey Kıbrıs’ın temiz olmasının önemine dikkat çekerek, herkesi çevre konusunda duyarlı olmaya çağırdı. Orçan, çevre konusundaki duyarlılığı nedeniyle Cumhurbaşkanı Akıncı ve Temiz Düşün Yaz Kampı’na katılan öğrenci ve eğitmenlere teşekkür etti.

Son Güncelleme: 08.06.2019 16:01
Anahtar Kelimeler:
Temiz Düşün Yaz Kampı
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