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Cumhurbaşkanı Akıncı, Eralp Adanır’ın, “Bener Hakkı Hakeri’nin Leymosunu” adlı kitabının tanıtım etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Akıncı, Eralp Adanır’ın, “Bener Hakkı Hakeri’nin Leymosunu” adlı kitabının tanıtım etkinliğine katıldı

17 Mart 2019 Pazar 11:00
Cumhurbaşkanı Akıncı, Eralp Adanır’ın, “Bener Hakkı Hakeri’nin Leymosunu” adlı kitabının tanıtım etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Eralp Adanır’ın, Leymosun Kültür Vakfı yayınlarından çıkan “Bener Hakkı Hakeri’nin Leymosunu” adlı kitabının tanıtım etkinliğine katıldı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde yer alan tanıtım etkinliğine eşi Meral Akıncı ile birlikte katılan Cumhurbaşkanı Akıncı, altı yıl önce vefat eden Bener Hakkı Hakeri’yi rahmetle andığını belirterek, başta kitabı hazırlayan Eralp Adanır olmak üzere, projenin gerçekleşmesine katkısı olan kurum ve kişileri kutladı.
Hakeri’nin, son anına kadar çalışan, hayatının her anını dolu dolu, yazarak düşünerek değerlendiren bir düşünce insanı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Çok değerli bir insandı. Kurulu düzenle barışık olmayan, aykırı bir insandı” dedi.
Hakeri’nin bir şiirinde, insanlara hayattayken de değer verilmesinin önemini anlattığını aktaran Cumhurbaşkanı Akıncı, “(Ölüp gittikten sonra gerisi fasa fiso) dediği mısraları vardır. Şu çok önemli; bir insanın hayatta iken değerinin bilinmesi de önemli ama göçüp gittikten sonra ardından, ‘ot gibi değildi, insan gibi yaşadı, bu topluma değerler kattı, geride çok güzel bir miras bıraktı’ demek de çok çok önemli. Hakeri’yi bir kere daha rahmetle anıyorum. Nur içinde yatsın” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı, Bener Hakkı Hakeri’nin eşi Dervişe Hakeri’ye plaket de verdi.
Eralp Adanır, kitabı yazma süreci ve içeriğiyle ilgili bilgi verdiği etkinlikte, müzisyen Duygu Üstündağ Limasol şarkıları seslendirdi, dans gösterisi sunuldu. Etkinlik, Adanır’ın, katılımcılara kitabı imzalamasıyla tamamlandı.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıBener Hakkı Hakerinin Leymosunu
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