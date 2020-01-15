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Cumhurbaşkanı Akıncı, Emaa Başkent Sanat Merkezi heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, EMAA Başkent Sanat Merkezi Başkanı Gökçe Keçeci ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Emaa Başkent Sanat Merkezi heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, EMAA Başkent Sanat Merkezi Başkanı Gökçe Keçeci ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.

15 Ocak 2020 Çarşamba 13:01
Cumhurbaşkanı Akıncı, Emaa Başkent Sanat Merkezi heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 12.00’de Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan görüşmede, merkezin faaliyetleri ve yürütülmekte olan “EMAA herkes için sanat” projesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi verildi.

EMAA Başkent Sanat Merkezi’ni ülke sanatına yaptığı katkı nedeniyle tebrik eden Cumhurbaşkanı, kalkınma denen kavramın sadece ekonomik bir kavram olmadığına ve salt rakamlarla ifade edilemeyeceğine dikkat çekerek, kalkınma olgusunun kültürel, sosyal ve siyasal boyutları olduğuna vurgu yaptı.

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“Kültür-sanatı gelişmemiş bir toplum, kalkınmış sayılmaz” diyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sanata ve kültüre yapılan yatırımların toplumsal gelişim için yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Akıncı, EMAA Başkent Sanat Merkezi’ne çalışmalarında başarılar diledi.

Kabulde Cumhurbaşkanlığı Sosyal İşler Koordinatörü Evrim Hınçal, EMAA Sanat Merkezi’nden Zehra Şonya, Esra Plümer Bardak, Ömer Yetkinel ve Didem Eroğlu hazır bulundu.

Son Güncelleme: 15.01.2020 19:43
Anahtar Kelimeler:
EMAA Başkent Sanat MerkeziCumhurbaşkanı Akıncı
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