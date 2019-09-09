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Cumhurbaşkanı Akıncı, doğal gaz önerisi tartışmalarını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, teknik çalışmaların farklı düzeylerde yapılmasının süregelen bir husus olduğunu ancak öneriye son şeklini verme ve sunma iradesinin Cumhurbaşkanlığına ait olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, doğal gaz önerisi tartışmalarını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, teknik çalışmaların farklı düzeylerde yapılmasının süregelen bir husus olduğunu ancak öneriye son şeklini verme ve sunma iradesinin Cumhurbaşkanlığına ait olduğunu belirtti.

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:18
Cumhurbaşkanı Akıncı, doğal gaz önerisi tartışmalarını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabından, Rum tarafına yaptığı doğal gaz sürecinin birlikte yönetilmesi önerisinin nasıl hazırlandığı konusunda başlatılan tartışmalara ilişkin bir değerlendirme yaparak, "Doğal gaz konusundaki önerinin nasıl hazırlandığı madem ki gündem yapıldı, nasıl sunulduğunu da ben anlatayım" dedi.

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Cumhurbaşkanı Akıncı'nın bu sabah konuya ilişkin yaptığı paylaşımı şöyle:

"Doğal gaz konusundaki önerinin nasıl hazırlandığı madem ki gündem yapıldı, nasıl sunulduğunu da ben anlatayım: Ortak Komite önerisi yeni değildir. Doğal gaz konusunda bilindiği gibi 2011 yılında yapılan bir öneri vardı. Biz de 2015’ten itibaren yeri geldikçe bunu gündeme getirdik. Daha sonra hükümet tarafından bazı teknik çalışmalar yapıldığı ifade edilerek bunlar onayıma sunuldu. Bana sunulan, ağırlıklı olarak yetkinin şirketlere devredilerek şirketler üzerinden ilerlenmesi tercihi yönündeydi. Cumhurbaşkanı olarak, iradenin şirketlere devredilmesini uygun görmedim. Takdirime sunulan çalışmalarda önerilen, ortak komitenin AB veya BM gözetiminde olmasıydı. AB gözetiminde bunun olamayacağını, komitenin BM gözetiminde olması gerektiğini vurgulayarak önerinin o şekilde düzenlenmesini sağladım. Cumhurbaşkanlığındaki teknik ekibin yaptığı çalışmalar sonunda öneri son şeklini aldı. Dolayısıyla teknik çalışmaların farklı düzeylerde yapılması süregelen bir husustur, ancak öneriye son şeklini verme ve sunma iradesi Cumhurbaşkanlığına aittir"

Son Güncelleme: 09.09.2019 13:34
Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıDoğal Gaz önerisi
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