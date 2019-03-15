Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102842
ALTIN
229.176
DOLAR
5.4612
STERLİN
7.2430
EURO
6.1833
Ölümlü kaza zanlısı tutuksuz yargılanacak
ÖLÜMLÜ KAZA ZANLISI TUTUKSUZ YARGILANACAK
İki zanlı 5 gün daha tutuklu kalacak
İKİ ZANLI 5 GÜN DAHA...
Gazimağusa ve Lefkoşa’da uyuşturucu
İKİ GENÇ TUTUKLANDI
Büke'ye tepki yağıyor!
BÜKE'YE TEPKİ YAĞIYOR!
banner307

Cumhurbaşkanı Akıncı diş hekimi Yeşiladalı’nın resim ve seramik sergisinin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Akıncı diş hekimi Yeşiladalı’nın resim ve seramik sergisinin açılışını yaptı

15 Mart 2019 Cuma 10:19
Cumhurbaşkanı Akıncı diş hekimi Yeşiladalı’nın resim ve seramik sergisinin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Diş Hekimi Zekai Yeşiladalı’nın resim ve seramik sergisinin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Diş Hekimi Zekai Yeşiladalı’nın 14 Mart Tıp Bayramı’nda açılan sergisinden elde edilecek gelir, bir okula katkı amacıyla bağışlanacak.

Merit Royal Otel’de yer alan etkinliğe eşi Meral Akıncı ile birlikte katılan Cumhurbaşkanı Akıncı, Zekai Yeşiladalı’nın ilkokuldan arkadaşı olduğunu belirterek, “Zekai diş hekimi oldu, ben mimar oldum. O, diş hekimliğinin yanı sıra ressam oldu, ben de mimarlığın yanı sıra politikacı oldum. Yollarımız yıllar sonra bu akşam yeniden kesişti. Onun güzel eserlerinden oluşan sergiyi açmak benin için gurur verici” diye konuştu.

Etkinliğin sosyal amacı olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, sergiden elde edilen gelirle bir okula katkı yapılacağını ifade ederek, bundan da ayrıca mutlu olduğunu söyledi.

Merit Royal Otel’de yer alan sergi, Kıbrıs’ın doğa ve insan karakteristiğini yansıtıyor. Sergi 31 Mart’a kadar izlenebilecek.

Anahtar Kelimeler:
Akıncı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay: “Vatandaşlık yasası yakında meclise gönderilecek”
Özersay: “Vatandaşlık yasası yakında meclise gönderilecek”
LONDRA MANŞET yeni sayısıyla İngiltere’de Türklerin sesi olmaya devam ediyor
LONDRA MANŞET yeni sayısıyla İngiltere’de Türklerin sesi olmaya devam ediyor
Büke'ye tepki yağıyor!
Büke'ye tepki yağıyor!
Erhürman: “Kamu reformunda amaç verimliliği artırmak olmalı”
Erhürman: “Kamu reformunda amaç verimliliği artırmak olmalı”
Bugün elektrik kesintisi var
Bugün elektrik kesintisi var
3 yaşındaki çocuk apartman merdivenlerinden düşerek ağır şekilde yaralandı
3 yaşındaki çocuk apartman merdivenlerinden düşerek ağır şekilde yaralandı
Gökhan Naim'in otopsisi yapıldı
Gökhan Naim'in otopsisi yapıldı
Gazimağusa Limanı’nda yine mülteci dramı
Gazimağusa Limanı’nda yine mülteci dramı
Akıncı: “Gemimiz su alıyor. toplumsal psikolojimiz giderek bozuluyor. İlk iş ciddi nüfus sayımı”
Akıncı: “Gemimiz su alıyor. toplumsal psikolojimiz giderek bozuluyor. İlk iş ciddi nüfus sayımı”
Hala Sultan Camii ibadete açıldı
Hala Sultan Camii ibadete açıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim