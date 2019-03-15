Cumhurbaşkanı Akıncı diş hekimi Yeşiladalı’nın resim ve seramik sergisinin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Diş Hekimi Zekai Yeşiladalı’nın resim ve seramik sergisinin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Diş Hekimi Zekai Yeşiladalı’nın 14 Mart Tıp Bayramı’nda açılan sergisinden elde edilecek gelir, bir okula katkı amacıyla bağışlanacak.

Merit Royal Otel’de yer alan etkinliğe eşi Meral Akıncı ile birlikte katılan Cumhurbaşkanı Akıncı, Zekai Yeşiladalı’nın ilkokuldan arkadaşı olduğunu belirterek, “Zekai diş hekimi oldu, ben mimar oldum. O, diş hekimliğinin yanı sıra ressam oldu, ben de mimarlığın yanı sıra politikacı oldum. Yollarımız yıllar sonra bu akşam yeniden kesişti. Onun güzel eserlerinden oluşan sergiyi açmak benin için gurur verici” diye konuştu.

Etkinliğin sosyal amacı olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, sergiden elde edilen gelirle bir okula katkı yapılacağını ifade ederek, bundan da ayrıca mutlu olduğunu söyledi.

Merit Royal Otel’de yer alan sergi, Kıbrıs’ın doğa ve insan karakteristiğini yansıtıyor. Sergi 31 Mart’a kadar izlenebilecek.