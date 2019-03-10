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Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Tavuri'ye başsağlığı
AKINCI'DAN TAVURİ'YE BAŞSAĞLIĞI
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Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Tavuri'ye başsağlığı

Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Tavuri'ye başsağlığı

10 Mart 2019 Pazar 21:40
Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Tavuri'ye başsağlığı

CUMHURBAŞKANI AKINCI'DAN TAVURİ'YE BAŞSAĞLIĞI

Ergün Yahat

Dün akşam hayatını kaybeden Mustafa Sertaş (Tavuri) içinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

İşte Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın paylaşımı;

Tavuri adıyla bilinen Mustafa Serttaş da dünyamızdan göçüp gitti. Yakın geçmişte Mağusa Devlet Hastahanesinde karşılaşmıştık. Yönetmen Derviş Zaim de oralardaydı ve çekimini yapmakta olduğu Tavuri filmini tamamlama uğraşısı içindeydi. Tavuri’nin filmlere , romanlara konu olacak bir yaşamı oldu. Hapiste geçen günleri neredeyse dışarda geçirdiklerinden fazlaydı. Bu durum onun yaşam biçimi halini almıştı. Toplumumuzun farklı bir rengiydi. Kendisine Tanrı’dan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim.

Son Güncelleme: 10.03.2019 22:48
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