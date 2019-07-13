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Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Rum lider Anastasiadis'e “yeni hidrokarbon önerisi”

Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Rum lider Anastasiadis'e “yeni hidrokarbon önerisi”

13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:41
Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Rum lider Anastasiadis'e “yeni hidrokarbon önerisi”

AKINCI, ÖNERİYİ, BM GENEL SEKRETERİ’NİN KIBRIS İYİ NİYET MİSYONU’NDA KOORDİNATÖRLÜK GÖREVİ YAPAN ILLARİONOV ARACILIĞIYLA BUGÜN İLETTİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla Rum Lider Nikos Anastasiadis’e hidrokarbonlar konusunda “ortak komite kurulması” yönünde yeni bir öneri sundu.
Cumhurbaşkanı Akıncı, öneriyi, Rum lider Anastasiadis’in önceden incelemesine ve iki liderin baş başa görüşmelerinde birlikte değerlendirebilmelerine olanak sağlamak amacıyla, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs İyi Niyet Misyonu’nda koordinatörlük görevi yapan Sergiy Illarionov aracılığıyla bugün iletti. 

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“AMAÇ HİDROKARBON KONUSUNUN BİR GERGİNLİK VE ÇATIŞMA ALANI OLMAKTAN ÇIKARILIP VERİMLİ BİR İŞBİRLİĞİ ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ”

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yeni önerisi, “hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp verimli bir işbirliği alanına dönüştürülmesini” amaçlıyor. 
Öneri; iki toplumdan eşit sayıda üyenin katılımıyla oluşacak komitenin BM gözetiminde olmasını, ayrıca AB’nin de gözlemci olarak yer almasını içeriyor. Ortak komitenin yapısı, hedefleri ve çalışma yöntemini belirleyen öneri, ayrıca bir fon oluşturulmasını ve fondan nasıl yararlanılacağı gibi detayları da kapsıyor. 

CUMHURBAŞKANI ÖNERİYİ  GUTERRES, JUNCKER İLE MOGHERİNİ’YE DE GÖNDERDİ 
Cumhurbaşkanı Akıncı, öneriyi, bilgi edinilmesi için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’ye de gönderdi. 
 

Son Güncelleme: 13.07.2019 12:56
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