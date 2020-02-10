Cumhurbaşkanı Akıncı'dan İdlib'de şehit düşenler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Suriye- İdlib’de 5 Türk askerinin şehit düşmesiyle ilgili taziye mesajı yayınlayarak Türkiye’ye başsağlığı, yaralanan askerlere acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Suriye- İdlib’de 5 Türk askerinin şehit düştüğünü ve 5 Türk askerinin de yaralı olduğunu öğrenmekten bir kez daha derin üzüntü duydum. Şehitlere Allah’tan rahmet, aile ve yakınlarına sabır, tüm Türkiye’ye başsağlığı, yaralanan askerlere acil şifalar dilerim.

Daha önce de belirttiğim gibi, Suriye dahil bölgemizde aktif diplomasi ve barışçı yollarla bir an önce huzur ve istikrarın sağlanması en büyük temennimdir.”