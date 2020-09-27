banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1124
ALTIN
458.727
DOLAR
7.6460
STERLİN
9.8321
EURO
8.8844
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Son gezici anketi
Son gezici anketi
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
banner376

Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Azerbaycan'a dayanışma mesajı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıları kınayarak dost ve kardeş Azerbaycan halkına Kıbrıs Türk halkı adına dayanışma duygularını iletti.

27 Eylül 2020 Pazar 19:24
Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Azerbaycan'a dayanışma mesajı
banner337
banner351

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıları kınayarak dost ve kardeş Azerbaycan halkına Kıbrıs Türk halkı adına dayanışma duygularını iletti.

Akıncı, yazılı açıklamasında, Ermenistan ile Azerbaycan arasında on yıllardır çözümsüz kalan Karabağ sorununun bir kez daha sıcak çatışmaya dönüşmesinden duyduğu üzüntüyü ifade ederek uluslararası kurumları ateşkesin ivedi sağlanması ve akabinde diplomasi masasının kurulması için harekete geçmeye davet etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, açıklamasında şunları da kaydetti:

"Uluslararası hukuk açısından Azerbaycan toprağı olan Yukarı Karabağ'da bağımsızlık görüntüsü altında süregiden Ermeni yönetimi Azerbaycan tarafından haklı olarak kabul edilmemektedir.

banner341
Uluslararası camia nezdinde de çözümlenememiş  bu sorun can kayıplarına ve acılara neden olmuş ve olmaya devam etmektedir. 

Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıları kınarken, dost ve kardeş Azerbaycan halkına Kıbrıs Türk halkı adına dayanışma duygularımızı iletirim.

Belirtmek gerekir ki can kayıplarına ve acılara neden olan bu soruna kalıcı çözüm bulmak asıl ihtiyaç olandır.

Ülkeler ve toplumlar arası sorunlara adil ve kalıcı çözüm ise savaşlarla değil, ancak diplomasi ve diyalogla bulunabilir. 

Uluslararası kurumları ateşkesin ivedi sağlanması ve akabinde diplomasi masasının kurulması için harekete geçmeye davet ediyorum."

banner360
Son Güncelleme: 27.09.2020 19:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağımsızlık İttifakı Ermenistan'ı Kınadı, Çağrı Yaptı
Bağımsızlık İttifakı Ermenistan'ı Kınadı, Çağrı Yaptı
Ataoğlu:
Ataoğlu: "azerbaycan'ın Yanındayız"
KTAMS, Trafik Dairesi’nde yarın da greve devam edecek
KTAMS, Trafik Dairesi’nde yarın da greve devam edecek
Savaşan: “Turizm 'entübe' olarak yaşam mücadelesi veriyor“
Savaşan: “Turizm 'entübe' olarak yaşam mücadelesi veriyor“
Ktös Özel Eğitim Okullarında Grevini Yarın Da Sürdürecek
Ktös Özel Eğitim Okullarında Grevini Yarın Da Sürdürecek
Savaşan: Turizm “entübe” olarak yaşam mücadelesi veriyor!
Savaşan: Turizm “entübe” olarak yaşam mücadelesi veriyor!
Ataoğlu: Azarbaycan'ın yanındayız!
Ataoğlu: Azarbaycan'ın yanındayız!
28 Eylül 2020 Pazartesi Gündemi
28 Eylül 2020 Pazartesi Gündemi
11 Ekim’de Oy Verme Yerlerinde Covid-19 Önlemleri Uygulanacak
11 Ekim’de Oy Verme Yerlerinde Covid-19 Önlemleri Uygulanacak
Girne Ada Lions Ve Girne Leo Kulüplerinden Kanser Hastaları Yararına Elbise Bağışı
Girne Ada Lions Ve Girne Leo Kulüplerinden Kanser Hastaları Yararına Elbise Bağışı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim