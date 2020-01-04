Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Avustralya yangınlarına ilişkin mesaj

Cumhurbaşkanı Akıncı şu açıklamada bulundu:
"Avustralya’da iki aydır bir türlü önü alınamayan büyük bir yangın felaketi yaşanıyor. 5 milyon hektardan fazla orman alanını ve binlerce evi etkileyen bu felakette insanların yanı sıra milyonlarca diğer canlı da ölüyor.
Avustralya’ya geçmiş olsun derken, bir süredir Temiz Düşün - Yeşil Okullar Projesi kapsamında okullarımızda sürdürdüğümüz iklim değişikliğine ilişkin eğitim çalışmalarının ne kadar acil ve önemli olduğu da bu olayla bir kez daha anlaşılmış olmaktadır."