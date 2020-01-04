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Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Avustralya yangınlarına ilişkin mesaj

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avustralya'da yaşanmakta olan ekolojik dengeyi altüst eden yangın felaketi ile ilgili mesajında iklim değişikliği ile mücadelenin aciliyetine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Avustralya yangınlarına ilişkin mesaj

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avustralya'da yaşanmakta olan ekolojik dengeyi altüst eden yangın felaketi ile ilgili mesajında iklim değişikliği ile mücadelenin aciliyetine dikkat çekti.

04 Ocak 2020 Cumartesi 17:36
Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Avustralya yangınlarına ilişkin mesaj

Cumhurbaşkanı Akıncı şu açıklamada bulundu:

"Avustralya’da iki aydır bir türlü önü alınamayan büyük bir yangın felaketi yaşanıyor. 5 milyon hektardan fazla orman alanını ve binlerce evi etkileyen bu felakette insanların yanı sıra milyonlarca diğer canlı da ölüyor.

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Avustralya’da ekolojik denge altüst olmuş durumda. Bu felaketi en başta artan sıcaklar ve rüzgar tetikledi. Hiç şüphe yok ki bu olumsuzlukta iklimde meydana gelen değişimler rol oynuyor.

Avustralya’ya geçmiş olsun derken, bir süredir Temiz Düşün - Yeşil Okullar Projesi kapsamında okullarımızda sürdürdüğümüz iklim değişikliğine ilişkin eğitim çalışmalarının ne kadar acil ve önemli olduğu da bu olayla bir kez daha anlaşılmış olmaktadır."

 

Son Güncelleme: 04.01.2020 20:42
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