Cumhurbaşkanı Akıncı, Çağlar’ın vefatıyla ilgili taziye mesajı yayınladı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya hesabından da yaptığı paylaşımda "Değerli Dışişleri mensuplarından, emekli müsteşar, Londra ve New York Temsilciliği görevlerinde bulunmuş sevgili dostumuz Reşat Çağlar’ı kaybetmiş oluğumuzu büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, sevgili eşi ve oğlu ile tüm Dışişleri camiasına başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.

