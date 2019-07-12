Cumhurbaşkanı Akıncı bugün Lute ile görüşecek

İNGİLTERE’DE TEMASLARDA BULUNAN LUTE’UN, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DİĞER GARANTÖRLERLE DE GÖRÜŞÜP, KIBRIS’A GELMESİ BEKLENİYOR
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bugün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile telefonda görüşmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Akıncı’yı bugün öğleden sonra araması öngörülen Lute’un Kıbrıs'ı ziyaret tarihinin netleşeceği tahmin ediliyor.
İngiltere’de geçtiğimiz günlerde görüşmelerde bulunan Lute’un diğer garantör ülkeler Türkiye ve Yunanistan’ı ziyaret ettikten sonra Kıbrıs’a gelmesi bekleniyor.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi’ne sunduğu son raporda, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görev süresinin 6 ay daha uzatılmasını önermişti.