Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün de Mağusa’da esnaf ziyaretlerine devam etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün gerçekleştirdiği City Mall ziyaretinin ardından bugün, yine Gazimağusa’da esnafları gezerek, işlerin nasıl gittiğini, sordu.

Gazimağusa’daki Sanayi Bölgesine ziyaret gerçekleştiren Akıncı,burada DÖVEC LTD. Ait ARREDO MUTFAK, Semra ltd. Dağlı ltd. Ve sanayide bulunan birçok iş yerine ziyarette bulundu.

Esnaflara; pandemi sürecinde işçilerin maaşını ödeyip ödeyemedikleri, işçi çıkarıp çıkarmadıkları, küçülmeye gidip gitmedikleri, kaç kişi çalıştırdıkları hakkında sorular sorarak, esnafın durumuyla yakından ilgilendi, Sanayi Bölgesi esnafına kolay gelsin dileklerinde bulunan Akıncı,daha sonra ise Suriçi esnafını ziyaret ederek kale içinde kahve içti sohbet etti. (MHA)