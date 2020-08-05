Cumhurbaşkanı Akıncı Beyrut’taki patlamaya ilişkin mesaj yayımladı

AKINCI YAŞAMINI YİTİRENLERİN AİLELERİNİN ACISINI PAYLAŞARAK YARALILARA ACİL ŞİFALAR DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Beyrut’ta meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin ailelerinin ve sevenlerinin acısını Kıbrıs Türk halkı ve şahsı adına paylaşarak, yaralılara acil şifalar diledi.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Akıncı mesajında, “Beyrut’ta meydana gelen ve Kıbrıs’tan da hissedilen büyük patlama sonucunda yüzden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce yaralının olduğu anlaşılmaktadır. Bu büyük trajedi bize tıpkı yolunu şaşıran füzenin topraklarımıza düşmesi gibi istikrarsız bir bölge ile ne kadar iç içe olduğumuzu bir kez daha hatırlattı. Tüm yaşamını yitirenlerin ailelerinin ve yakınlarının acısını Kıbrıs Türk halkı ve şahsım adına paylaşırken yaralılara da acil şifalar dilerim.” ifadelerini kullandı.