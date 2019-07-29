Cumhurbaşkanı Akıncı Beyarmudu Belediye Başkanı Edip’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kabulde, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı, çarşamba günü başlayacak Beyarmudu Belediyesi 9. Patates Kültür Sanat Festivali’nin açılışına davet etti.