Cumhurbaşkanı Akıncı, Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar ve Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı’nda olan belediyelerin başkanları ile ayrı ayrı görüştü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ve Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı’nda belediyelerin başkanlarını ayrı ayrı kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, yerel yönetimlerdeki son gelişmelerin ve belediyelerin sorunlarının ele alındığı görüşmelerde, ayrıca Cittaslow Ağı’nın çalışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı’na bilgi verildi.

“BELEDİYELERİN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN GEREKLİ HASSASİYET GÖSTERİLMELİ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ilk olarak Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ve Genel Koordinatör Hüseyin Köle’yi kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 11.30’da gerçekleşen kabulde, belediyelerin sorunlarının önemli olduğunu ve çözümü için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar’a çalışmalarında başarılar diledi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar da, Birliğin yürüttüğü faaliyetlerle ilgili Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bilgi aktardı.

Görüşmede ayrıca, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Kurucu Başkanı olan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan Birlik tarafından çıkarılacak dergide yayınlanmak üzere bir söyleşi talep edildi.

CİTTASLOW AĞI’NIN ÇALIŞMALARI AKTARILDI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar’ın ardından Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı’nda olan belediyelerin başkanlarını kabul ederek görüştü.

Kabule, Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı’ndaki Tatlısu Belediyesi’nin Başkanı Hayri Orçan, Geçitkale Belediyesi’nin Başkanı Hasan Öztaş, Lefke Belediyesi’nin Başkanı Aziz Kaya, Mehmetçik Belediyesi’nin Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin Başkanı Mustafa Zurnacılar ile beraberindeki heyet ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal İşler Koordinatörü Evrim Hınçal katıldı.

Belediye Başkanları, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, Cittaslow Ağı’nın çalışmaları ve 6-10 Kasım tarihlerinde KKTC’de yapılacak olan Cittaslow Koordinasyon Toplantısıyla ilgili bilgi vererek, toplantıya davet ettiler.