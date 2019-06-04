banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90346
ALTIN
248.361
DOLAR
5.8643
STERLİN
7.3834
EURO
6.5566
Gazimağusa’daki kurşunlama olayında 3 zanlı tutuklandı
KURŞUNLAMA OLAYINDA 3 ZANLI TUTUKLANDI
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
Gönyeli'de dün çıkan yangında 5 dönümlük arazide çam ağaçları, makilik alan ve kuru otlar yandı
GÖNYELİ’DE YANGIN
Kurşunlama olayında 3 tutuklu!
3 KİŞİ TUTUKLANDI
banner306
Flaş Haber
Değirmenliğe ateş düştü
Kapat

Cumhurbaşkanı Akıncı, bayram tebriklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Akıncı, bayram tebriklerini kabul etti

04 Haziran 2019 Salı 08:31
Cumhurbaşkanı Akıncı, bayram tebriklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün, eşi Meral Akıncı ile birlikte, halkın Ramazan Bayramı tebriklerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı’nda halkla bayramlaştı.

banner317
Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’da başlayan bayramlaşmaya Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, milletvekilleri, askeri erkan, dernek kurum kuruluş yetkilileri katıldı.

Bayramlaşma sonrası konuklara Cumhurbaşkanlığı bahçesinde resepsiyon verildi.

Son Güncelleme: 04.06.2019 12:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Çevre Günü... Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar: “çevreye Karşı Duyarlılık Bir Yaşam Biçimi Olmalı”
Dünya Çevre Günü... Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar: “çevreye Karşı Duyarlılık Bir Yaşam Biçimi Olmalı”
Ktimb Başkanı Gürcafer: “hükümet Tüm Kesimlerin Huzurunu Gözetmeli”
Ktimb Başkanı Gürcafer: “hükümet Tüm Kesimlerin Huzurunu Gözetmeli”
Tatar: “Kıbrıs, ekonomi ve siyasi konularda bu hükümetin atacağı adımlar vardır”
Tatar: “Kıbrıs, ekonomi ve siyasi konularda bu hükümetin atacağı adımlar vardır”
Gülsin Onay Piyano Festivali, 4-5-6 Temmuz’da Gazimağusa’da...
Gülsin Onay Piyano Festivali, 4-5-6 Temmuz’da Gazimağusa’da...
Kayıp aranıyor
Kayıp aranıyor
DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nden büyük başarı
DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nden büyük başarı
DAÜ – YDİHO yardım kermesi düzenledi
DAÜ – YDİHO yardım kermesi düzenledi
Gülsin Onay Piyano Festivali 4-5-6 Temmuz 2019’da gerçekleştirilecek
Gülsin Onay Piyano Festivali 4-5-6 Temmuz 2019’da gerçekleştirilecek
Kurşunlama olayında 3 tutuklu!
Kurşunlama olayında 3 tutuklu!
Kuir Kıbrıs Derneği Kızılyürek’i kutladı
Kuir Kıbrıs Derneği Kızılyürek’i kutladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim