banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93588
ALTIN
252.834
DOLAR
5.8290
STERLİN
7.3140
EURO
6.5270
Kaçaklar 3 gün tutuklu kalacak
KAÇAKLAR 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
KIB-TEK’de kayıp para miktarı 592.675 TL'ye ulaştı
KIB-TEK DAVASI ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Yağışlı hava devam edecek
YAĞIŞLI HAVA DEVAM EDECEK
İskele’de 70 kilogram yağış
İSKELE’DE 70 KİLOGRAM YAĞIŞ
banner306

Cumhurbaşkanı Akıncı başarı elde eden piyanistleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Akıncı başarı elde eden piyanistleri kabul etti

18 Haziran 2019 Salı 10:58
Cumhurbaşkanı Akıncı başarı elde eden piyanistleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 14’üncü Pera Piyano Yarışması’nda başarı elde eden piyanistleri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı, 11-12 yaş kategorisinde birincilik ödülü kazanan The English School of Kyrenia öğrencisi Can Sakkaoğlu, aynı kategoride üçüncülük ödülü kazanan Necat British College öğrencisi İrem Biren, 16-18 yaş kategorisinde ikincilik ödülü kazanan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencisi Pelin Ece Acar ve genç piyanistlerin eğitmeni Piyanist Rauf Kasımov’u kabul etti.

Akıncı, kabulde yaptığı konuşmada, genç piyanistleri, gösterdikleri üstün başarı nedeniyle tebrik etti ve müziğin oldukça önemli bir uğraş olduğunu belirterek “Bir aleti çalabilmek, insana çok büyük değerler katıyor… Başarılar gelince insanın şevki daha da artıyor…” diye konuştu.

banner317
“AİLELERLE BİRLİKTE BEN DE YANINIZDAYIM”

Genç piyanistlerin elde ettiği başarıda ailelerin teşvikinin önemine dikkat çeken ve ailelerle birlikte devletin de teşvik edici olması gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı, “Ben de devletimizin Cumhurbaşkanı olarak her zaman yanınızda olduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’nın da yer aldığı kabulde ayrıca Cumhurbaşkanlığı himayelerinde sonbahar aylarında düzenlenecek olan ve genç piyanistlerin sahne alacağı konserin detayları da görüşüldü.

Son Güncelleme: 18.06.2019 14:06
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Akıncı Piyanistler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaçaklar 3 gün tutuklu kalacak
Kaçaklar 3 gün tutuklu kalacak
Kıbrıs Sanat Derneği’nde Başkan Aytaç Çağın
Kıbrıs Sanat Derneği’nde Başkan Aytaç Çağın
Daü-pdram’ın Merkezi Cezaevi Çalışanlarına Yönelik Düzenlediği Eğitim Programı Tamamlandı
Daü-pdram’ın Merkezi Cezaevi Çalışanlarına Yönelik Düzenlediği Eğitim Programı Tamamlandı
Ltb-emaa Yaz Kurs Kayıtları 20 Haziran’da Başlıyor
Ltb-emaa Yaz Kurs Kayıtları 20 Haziran’da Başlıyor
Meclis Genel Kurulu’nda güncel konuşmalara yer veriliyor
Meclis Genel Kurulu’nda güncel konuşmalara yer veriliyor
Başbakan Tatar: “Mavi vatana sahip çıkmak şarttır”
Başbakan Tatar: “Mavi vatana sahip çıkmak şarttır”
Final üniversitesi burs ve sıralama sınavı sonuçları açıklandı
Final üniversitesi burs ve sıralama sınavı sonuçları açıklandı
Ombudsman, operasyon masraflarının karşılanmasını talep eden Porat’a ilişkin raporu açıkladı
Ombudsman, operasyon masraflarının karşılanmasını talep eden Porat’a ilişkin raporu açıkladı
Bıçaklı: “Asgari ücret ivedi olarak değiştirilmeli”
Bıçaklı: “Asgari ücret ivedi olarak değiştirilmeli”
AB altyapı yatırımları destek programı için tanıtım etkinliği
AB altyapı yatırımları destek programı için tanıtım etkinliği

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim