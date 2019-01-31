Cumhurbaşkanı Akıncı Aplıç ve Derinya kapılarını ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın saat 15.30’da Aplıç, cumartesi sabahı ise Derinya kapısını ziyaret ederek, yerinde incelemelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Akıncı’nın 26 Ekim 2018’de ara bölgede Rum lider ile yaptığı görüşmede Aplıç ve Derinya kapılarının 12 Kasım’da açılması kararının alındığı, her iki kapıdan karşılıklı geçişlerin eş zamanlı olarak, belirlenen tarihte başladığı anımsatıldı.

