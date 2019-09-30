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Cumhurbaşkanı Akıncı, Andaç'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eski bakanlardan Erol Kazım Andaç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı ve taziye mesajı yayınladı. 

Cumhurbaşkanı Akıncı, Andaç'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eski bakanlardan Erol Kazım Andaç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı ve taziye mesajı yayınladı. 

30 Eylül 2019 Pazartesi 14:26
Cumhurbaşkanı Akıncı, Andaç'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın mesajı şöyle:

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"New York’ta olduğumuz bu günlerde ne yazık ki peş peşe vefat haberleri alıyoruz. Erol Kazım Andaç’ın da yaşama veda ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Toplumumuza, gençlik yıllarında bir sporcu, yeri geldiğinde bir Mücahit komutanı, siyasal yaşamda bir bakan olarak da hizmet vermiş, mütevazi kimliği ile tanıdığımız Erol Kazım Andaç’a Tanrı’dan rahmet dilerim. Değerli eşi ve evlatlarının acısını paylaşır, tüm sevenlerine ve toplumumuza başsağlığı dilerim."

Son Güncelleme: 30.09.2019 18:07
Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıErol Kazım Andaç Taziye
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