Cumhurbaşkanı Akıncı Alaniçi’nde piknik yapan vatandaşlarla bir  araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Alaniçi’ni ziyaret ederek, piknik yapan vatandaşlarla bir araya geldi.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, piknik alanına eşi Meral Akıncı ile birlikte giden Cumhurbaşkanı Akıncı’yı, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Hasan Zurnacılar ile Alaniçi Muhtarı Cemal Yıldız karşıladı.



Piknik yapan vatandaşları tek tek ziyaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, vatandaşların değerlendirmelerini dinledi, iyi vakit geçirmelerini diledi.