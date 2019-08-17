banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95734
ALTIN
271.362
DOLAR
5.5633
STERLİN
6.7774
EURO
6.1703
Gazimağusa’da evden hırsızlık
GAZİMAĞUSA’DA EVDEN HIRSIZLIK
Cep telefonu hırsızlığı
CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI
Çatalköy’de hırsız ev sahiplerine yakalandı
ÇATALKÖY’DE HIRSIZLIK
Hava durumu
HAVA DURUMU
banner307

Cumhurbaşkanı Akıncı 4. Karşıyaka Plaj Şenliği’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Akıncı 4. Karşıyaka Plaj Şenliği’nin açılışını yaptı

17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:17
Cumhurbaşkanı Akıncı 4. Karşıyaka Plaj Şenliği’nin açılışını yaptı

AKINCI: “TARİHİ VE DOĞAL ÇEVREYİ GÖZÜMÜZ GİBİ KORUYARAK GELECEĞE SAKLAMAK BOYNUMUZUN BORCU OLMALIDIR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tarihi ve doğal çevrenin gelecek kuşaklara aktarılacak bir miras olduğunu belirterek, “Tarihi ve doğal çevreyi gözümüz gibi koruyarak geleceğe saklamak boynumuzun borcu olmalıdır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Akıncı, Lapta Belediyesi, Karşıyaka Muhtarlığı ve Karşıyaka Kültür Sanat Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen 4. Karşıyaka Plaj Şenliği’nin açılışını yaptı.

Dün akşam, Karşıyaka 4. Plaj Şenliği’ne eşi Meral Akıncı ile birlikte katılan Cumhurbaşkanı Akıncı, açılışta yaptığı konuşmada, Karşıyaka halkıyla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Akıncı, “Doğa sizlere çok büyük bir güzellik bahşetti. En büyük güzellik; bir taraf masmavi Akdeniz, öbür taraf yemyeşil Beşparmak dağlarımız” dedi.

“YEŞİLİ, DOĞAYI GÖZÜMÜZ GİBİ KORUMAMIZ LAZIM”

Doğanın korunmasıyla ilgili uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı, 1995’teki Beşparmak Dağlarındaki büyük yangını ve o felaket gecesinde kendisinin de bölgede olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu: 

banner317
“O acıyı hep birlikte yaşadık, bir daha bunun olmaması için çok dikkatli olmamız lazım. Bu yeşili ve doğal güzellikleri gözümüz gibi korumamız lazım. Bunun için biz yöneticilere, hükümetlere, Meclislere, belediyelere düşen görevler var. Planlı gelişmemiz lazım. Her adımımızı, fiziki anlamda planlayarak atmamız lazım. Bu güzelliği ancak böyle koruyabilir, gelecek kuşaklara ancak böyle aktarabiliriz. Denizlerimiz için de aynı şey geçerlidir. Orada da işin başı planlamadır.”

Planlamanın önemini vurgulayan Akıncı, “Eğer siz bir kasabayı, bir şehri belli bir nüfus için planlarsanız, alt yapınızı ona göre yaparsanız, ama sonradan o planladığınız nüfusun üstüne binler, on binler eklenirse oradaki kirliliği önleyemezsiniz” dedi.

“KORUMAZSAK BU GÜZELLİKLERİ BULAMAYIZ. ÇOCUKLARIMIZA, TORUNLARIMIZA BIRAKAMAYIZ”

Girne Belediye Başkanı’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada “Arıtıma tesisini biz 15 bin kişiye göre planladık, şimdi 100 bini geçtik” sözlerini hatırlatan  Cumhurbaşkanı Akıncı, “O tesis çekmiyor, bu defa ne oluyor, kir denizlerimize akıyor. Dolayısıyla bir yanda yeşil, bir yanda masmavi Akdeniz, ama bilelim ki bunları korumazsak bu güzellikleri bulamayız. Çocuklarımıza, torunlarımıza bırakamayız. Çok sevdiğim bir söz var; bu doğal çevre, tarihsel çevre, bize bahşedilen bu güzellikler geleceğe, torunlara, gelecek kuşaklara aktaracağımız bir mirastır. Bunu gözümüz gibi korumak ve geleceğe saklamak boynumuzun borcu olmalıdır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, şenliğin düzenlenmesinde emeği olanları kutlayarak, bu tür etkinliklere katılmaya ve halkın arasında olmaya çaba harcadığını belirtti. Akıncı, “Çünkü bir yeri güzel kılan hem doğasıdır, yeşilliğidir, denizidir, hem de insanıdır, sizlerin sevecenliğidir. Sizlerin arasında olmaktan duyduğum mutluluğu bir kere daha ifade ediyorum” dedi

Son Güncelleme: 17.08.2019 12:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkmenistanlı Sanatçıların Sergisi Ydü’de Pazartesi Açılıyor
Türkmenistanlı Sanatçıların Sergisi Ydü’de Pazartesi Açılıyor
Başbakan Tatar, Serdarlı Babutsa Kültür ve Sanat Festivali’nin açılışına katıldı
Başbakan Tatar, Serdarlı Babutsa Kültür ve Sanat Festivali’nin açılışına katıldı
Başbakan Tatar Pulya Festivali’nin açılışına katıldı
Başbakan Tatar Pulya Festivali’nin açılışına katıldı
Akıncı: “Göçmen kuş Pulyaları tüketme değil, koruma bilinci gelişmeli”
Akıncı: “Göçmen kuş Pulyaları tüketme değil, koruma bilinci gelişmeli”
11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali başladı
11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali başladı
İzinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı
İzinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı
Tufad Kastamonu’da Düzenlenen Sarımsak Festivali’nde…
Tufad Kastamonu’da Düzenlenen Sarımsak Festivali’nde…
Akıncı: “41’inci hükümetin bizi 40 yıl geriye götürmesini kabul edemeyiz”
Akıncı: “41’inci hükümetin bizi 40 yıl geriye götürmesini kabul edemeyiz”
Lefke’nin kurtuluşu törenle kutlandı
Lefke’nin kurtuluşu törenle kutlandı
KTÖS’ten hükümete eleştiri
KTÖS’ten hükümete eleştiri

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim