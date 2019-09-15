Cumhurbaşkanı Akıncı 26. Alevkayası Karadeniz Kültür Şenliği’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte KKTC Karadeniz Kültür Derneği’nin düzenlediği 26. Alevkayası Karadeniz Kültür Şenliği’ne katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Akıncı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Alevkayası’na gelmeden önce Kalavaç Kültür Festivali’ne katıldığını anımsatarak, “Kalavaç’ta buram buram Kıbrıs kokusunu aldık, burada da Karadeniz’i bulduk. Oyunuyla, sevecen insanıyla, kardeşlik duygusuyla, burada hep beraber güzel bir duyguyu paylaşıyoruz” dedi.

Şenliğe katılan Başbakan Ersin Tatar ve 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'yla sohbet imkanı bulan Akıncı, piknik alanındaki vatandaşlarla da sohbet etti.