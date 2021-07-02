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Cumhurbaşkaı Tatar “Postal Artist Books” sergisini gezdi

02 Temmuz 2021 Cuma 17:15
Cumhurbaşkaı Tatar “Postal Artist Books” sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Postal Artist Books” sergisini gezdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ve Kıbrıs Türk Kağıt Sanatçıları Derneği işbirliğinde gerçekleşen “Postal Artists Books” isimli sergiye katıldı.

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Cumhurbaşkanı Tatar sergi açılışında yaptığı konuşmada, kağıt kullanarak elde edilen sanat çalışmasına tanıklık etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “KKTC’de değerli sanatçılarımızın olmasının, uluslararası alanda bizi başarıyla temsil etmelerinin ve sanal ortamda çalışmalarımızı sergileyebilmenin gurur verici” olduğunu ifade etti. 

Geleneklerine ve kültürüne bağlı, çalışkan ve üretken sanatçıların çalışmalarının çok değerli olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, İsmet Tatar, İnci Kansu ve sergiye katkı koyan tüm sanatçılara teşekkür ederek başarılar diledi. 

KAÜ Social States binasında yer alan sergi, 10 Temmuz tarihine kadar hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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Son Güncelleme: 02.07.2021 18:30
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