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Cumhurbakanı Tatar, Kırgızistanlı iş insanı Salymbekov’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistanlı iş insanı Askar Salymbekov başkanlığındaki bir heyeti kabul etti.

15 Temmuz 2021 Perşembe 15:15
Cumhurbakanı Tatar, Kırgızistanlı iş insanı Salymbekov’u kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, KKTC ile Kırgızistan arasındaki iş birliğinin artması ve iki halk arasındaki bağların güçlenmesini temenni etti.

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Bölgenin en güçlü ülkesi, garantör ülke Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin güçlü olmasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Köklerimiz Orta Asya’dan geldi. Dolayısıyla aramızdaki kültürel ve tarihten gelen ortak bağlarımız var. Biz aynı aileden gelen evlatlarız” dedi.

Türki cumhuriyetlerinin ortak gelenek, ortak kültür ve ortak tarihi yaşadıklarını belirten Tatar, Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrası ve günümüzde iletişim imkanlarının gelişmesiyle aradaki bağların daha da geliştiğini ifade etti. 

Bu fırsatları iyi değerlendirmek gerektiğini belirten Tatar, Kıbrıslı Türklere uygulanan haksızlıklara ve siyasi sıkıntıya rağmen KKTC’nin güçlenerek gelişmeye devam ettiğini kaydetti.

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Son Güncelleme: 15.07.2021 15:28
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