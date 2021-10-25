Cumhubaşkanı Tatar, bağımsız milletvekili Zaroğlu ile görüştü

ZAROĞLU: “MEVCUT DURUMDA BİR HÜKÜMET OLASILIĞI MÜMKÜN DEĞİL”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasının ardından yeni hükümetin oluşumuna yönelik olarak Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu ile görüştü.

Zaroğlu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı’nın daveti üzerine hükümet kurma çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile istişarede bulunduklarını söyledi.

Bu istişarenin son istişare olduğunu düşündüğünü dile getiren Zaroğlu, daha önce siyasi parti temsilcileri ve diğer bağımsız milletvekilleriyle görüşme yapıldığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı’nda bir kanaat geliştiğini dile getiren Zaroğlu, “Görüyorum ki bu Meclis’te mevcut durumda herhangi bir hükümet olasılığı mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Parlamenter sistemin ve demokrasinin gereği olarak, Cumhurbaşkanı’nın seçim kararı almasının en son seçenek olması gerektiğini kaydeden Zaroğlu, “Meclis oradayken, milletvekilleri varken bu şekilde bir kararı sona bırakmak gerekir” dedi.

Cumhurbaşkanı’nın bu konuya yasalar çerçevesinde kanat getireceğini ifade eden Zaroğlu, Anayasa’nın 106’ncı ve 88’inci maddelerini ve bunun içerisindeki bazı fıkraları görmeksizin, Cumhurbaşkanı’nın seçim kararın almasının hukuken mümkün olmadığını söyledi.

“CUMHURBAŞKANI GEREĞİNİ YAPACAK”

Bu konuda dışarıdan bazı çağrıları gördüklerini ifade eden Zaroğlu, “Ancak Sayın Cumhurbaşkanı’nın hukuka aykırı bir şekilde tavır ortaya koymasını bekleyenlerin kişisel arzu, kişisel düşünceleri neticesinde böyle bir beklenti içerisinde olduklarını apaçık görebiliyoruz” şeklinde konuştu. Zaroğlu, yasalar çerçevesinde 60 gün içerisinde Cumhurbaşkanı’nın gereğini yapacağını kaydetti.

Meclis’te bulunan siyasi partilerin genel anlamda üzerinde mutabık kaldıkları belli tarihler olduğunu belirten Zaroğlu, “Bu kararı, Sayın Cumhurbaşkanı’na bırakmaksızın ortak bir fikirde buluşup Meclis’in almasını en doğru olacağını düşünüyorum” dedi.