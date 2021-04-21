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Cumartesi “İki toplumlu barış etkinliği” düzenlenecek

Kıbrıs’ın kuzeyinden ve güneyinden 110’u aşkın sendika, sivil toplum örgütü ve siyasi partinin desteğiyle, 24 Nisan Cumartesi iki toplumlu barış etkinliği düzenleniyor.

21 Nisan 2021 Çarşamba 15:45
Cumartesi “İki toplumlu barış etkinliği” düzenlenecek
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“Federasyon Yolunda Birlikte” sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlik, Kuzey’de Bu Memleket Bizim Platformu'nun organizasyonuyla saat 17.00’de Lefkoşa Eski Peyak önünde başlayacak ve oradan ortak buluşma yeri olan Baf Kapısı’na doğru yürünecek. Aynı anda Güney’de de Lefkoşa Eleftheria/Özgürlük Meydanı’nda toplanılıp, Baf Kapısı’na yürünecek.

24 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek “iki toplumlu barış” etkinliğiyle ilgili basın toplantısı, organizasyondaki sendika, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla bugün çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

REFERANDUMUN YIL DÖNÜMÜNDE…

Toplantıda, etkinliğin Kıbrıs Türk tarafını temsilen konuşma yapan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, 27 Nisan’da Cenevre’de yapılacak 5+1 gayriresmî görüşmenin hemen öncesinde Annan Planı Referandumu yıl dönümü olan 24 Nisan tarihinde, Kıbrıs’ta “gerçekten çözüm isteyenlerin sesini duyurmak için” bu geniş çaplı etkinliği düzenlediklerini kaydetti.

“Ülkesini seven, çözümü destekleyen herkesin Covid-19 önlemleri çerçevesinde gerçekleşecek etkinliğe katılması” çağrısında bulunan Elcil, “Gerek Sayın Anastasiades’in, gerek Sayın Tatar’ın samimiyetlerine inanmıyoruz. Biz ülkemizi yarım değil, bütün olarak seviyoruz ve ülkemiz için endişeleniyoruz” dedi.

“KIBRISLI TÜRKLER VE RUMLAR, İKİ BÖLGELİ, İKİ TOPLUMLU BİR FEDERASYON TEMELİNDE YENİDEN BİRLEŞME VE BARIŞ İSTEĞİ KONUSUNDA BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR KARARLILIK GÖSTERMEKTEDİR”

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Ardından okunan ortak basın açıklamasında, “Kalıcı bir bölünme ve ilişkilerin gerilmesi tehlikesi yaşanmadan, her iki taraftaki siyasi liderlerin federal bir çözüme yönelik açık veya gizli muhalefetlerini terk etmeleri ve BM Genel Sekreteri önerilerine olumlu ve net bir şekilde cevap vermeleri” talep edildi.

“Yaygın hayal kırıklığına rağmen, Kıbrıslı Türkler ve Rumların, yeniden birleşme ve barış isteği konusunda benzeri görülmemiş bir kararlılık gösterdiği” ifade edilen açıklamada, barışçıl bir gelecek için mevcut tek seçeneğin BM kararlarında tanımlanan siyasi eşitlik temelinde, İki bölgeli, İki toplumlu bir federasyon çatısı altında yeniden birleşmek olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, “makul önlemlerin alınarak Kuzey-Güney geçiş kapılarının açılması ve Doğu Akdeniz'deki istikrarsız durumu körükleme eğiliminde olan tüm eylemlerden vazgeçilmesi” taleplerinde bulunuldu ve BM Genel Sekreteri’ne “1974 öncesi sahiplerine geri verilmesi amacıyla Kapalı Maraş’ın, BM gözetiminde planlanması ve geliştirilmesi için pratik adımlar atma” çağrısında bulunuldu.

Açıklama şu şekilde devam etti:

“Biz, sivil toplumu temsil eden Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum örgütler, sivil hareketler ve kişiler olarak, bugüne kadar elde edilen yakınlaşmalara olan bağlılığımızı ve desteğimizi yeniden teyit ediyor ve bunların her iki taraf için de kabul edilebilir kapsamlı bir çözüm için çerçeve oluşturduğuna inanıyoruz. Bu yakınlaşmalar, Kıbrıs sorununun barışçıl çözümü yolundaki en değerli varlığını temsil etmektedir.”

Toplantıda, aynı zamanda Atina’da, İngiltere’de ve Kıbrıslıların yoğun olarak yaşadığı diğer ülkelerde bir araya gelinip, etkinlik düzenleneceği ve 27 Nisan’da Cenevre’de yer alacak gayriresmî toplantıda “Federasyonun önünü açacak bir sonuç alınabilmesi ve görüşmelerin yeniden başlayabilmesi adına” ilgili ülkelerin bakan ve milletvekilleriyle görüşüleceği ve “ortak iradenin’ ifade edileceği” kaydedildi.

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Son Güncelleme: 21.04.2021 15:52
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