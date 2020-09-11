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Cuma Namazı İyice Seyreltilmiş Saf  Düzeninde Kılındı

Yeni tip COVİD-19 tedbirleri kapsamında daha önce seyreltilmiş saf düzeninde en az bir metre aralıklarla kılınan Cuma Namazı, bugün her yönden iki metre boşluk olacak şekilde kılındı.

11 Eylül 2020 Cuma 17:29
Cuma Namazı İyice Seyreltilmiş Saf  Düzeninde Kılındı
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 Yeni tip COVİD-19 tedbirleri kapsamında daha önce seyreltilmiş saf düzeninde en az bir metre aralıklarla kılınan Cuma Namazı, bugün her yönden iki metre boşluk olacak şekilde kılındı.

Din İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde tüm camilerde, dün hayata geçirilen COVİD-19 tedbirleri eşliğinde kılınan bugünkü Cuma Namazında her yönden iki metre boşluk bırakılarak oluşturulan iyice seyreltilmiş saf düzeni kuralı uygulandı.

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Vatandaşlar, Din İşleri Başkanlığınca her yönden iki metre ara olacak şekilde daha önceden işaretlenmiş noktalarda, maskelerini takmış halde namaza durdu. Camilerde görevli imam ve müezzinler, cemaatin belirlenen kurallara uygun olarak camiye girmelerine, ibadetlerini güven içerisinde yapmalarına yardımcı oldu.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, dün din görevlilerine genelge göndermiş, bugün sabah da kısa mesaj ile ibadet yaparken hijyen, maske, insanlar arası iki metre mesafe, namazın ve hutbenin kısa tutulması, ibadetin tamamının en fazla 10-12 dakikada tamamlanarak camiden çıkılması gibi uyulması gereken kuralları, alınması gereken tedbirleri bildirmiş, bunları din görevlilerinin takip etmesini istemişti.

Açıklamaya göre, seyreltilmiş saf düzeni olarak belirlenen iki metre fiziki mesafe, maske takılması gibi kurallara uyan vatandaşlar, yaklaşık 10 dakikada tamamlanan ibadetin ardından fiziki mesafe kuralına uygun şekilde camilerden ayrıldı.

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Son Güncelleme: 11.09.2020 17:45
Anahtar Kelimeler:
Covid19
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