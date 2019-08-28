banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95631
ALTIN
286.925
DOLAR
5.8056
STERLİN
7.0880
EURO
6.4338
Hava durumu
HAVA DURUMU
İlişen 6 yıl hapis yatacak
İLİŞEN 6 YIL HAPİS YATACAK
İzinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı
3 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Darp edip parasını çaldılar
DARP EDİP PARASINI ÇALDILAR
banner307
Flaş Haber
Sürücülerin dikkatine
Kapat

Cuma günü Lefkoşa ve Gazimağusa’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

30 Ağustos Zafer Bayramı tören programı nedeniyle 30 Ağustos Cuma günü Lefkoşa’da ve Gazimağusa'da bazı yollar trafik akışına kapatılacak.

Cuma günü Lefkoşa ve Gazimağusa’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

30 Ağustos Zafer Bayramı tören programı nedeniyle 30 Ağustos Cuma günü Lefkoşa’da ve Gazimağusa'da bazı yollar trafik akışına kapatılacak.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:59
Cuma günü Lefkoşa ve Gazimağusa’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

30 Ağustos Zafer Bayramı tören programı nedeniyle 30 Ağustos Cuma günü Lefkoşa’da, saat 07.30’dan itibaren törenin sona ereceği saate kadar Gönyeli Çemberi ile Alpet - Altınbaş Petrol İstasyonu arasında kalan yol trafik akışına kapatılacak.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, belirtilen tarih ve saatlerde, Yeni Organize Sanayi Bölgesi'ne gitmek isteyen sürücüler için, Alpet-Altınbaş Petrol istasyonu önündeki yol kavşağı ile cezaevi kavşağından kontrollü olarak trafik akışı sağlanacağı belirtildi.

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler, Alpet-Altınbaş Petrol İstasyonu ışıklarından, Sanayi Bölgesine ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını kullanmak suretiyle Yakın Doğu Bulvarına ulaşabilecek.

Gönyeli Çemberi istikametinden gelip, Yakın Doğu Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler, Hidden Garden - TED Koleji önü ve Yakın Doğu Bulvarı güzergâhını kullanarak hastaneye ulaşabilecek.

Açıklamada şöyle denildi:

banner317
“Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücülerin; Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht İsmail Beyoğlu Caddesini veya Honda (Eski Tofaş) ışıklarından sola dönerek Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesini veya Alpet-Altınbaş Petrol Işıkları kavşağından sola dönüp Kemal Aksay Caddesini,

Gazimağusa istikametinden gelip, Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen kavşağından Metehan – Alayköy Çevre yolunu veya Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi  (Devlet Hastanesi) güzergâhından Gönyeli Çemberini,

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin Alayköy –Metehan Çevre yolunu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını, 

Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden Altınbaş ışıkları kavşağından Dr. Fazıl Küçük Bulvarını veya Girne-Lefkoşa Anayolu’nun kullanan sürücülerin ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi  (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları gerekmektedir”

Öte yandan Gazimağusa’da tören dolayısıyla, 30 Ağustos günü saat 16:00’dan itibaren törenin sona ereceği saate kadar, Fazıl Polat Paşa Bulvarı, Fevzi Çakmak Bulvarı ve İlker Karter Caddesi ile Baykal çemberi trafik akışına kapatılacak.

Belirtilen tarih ve saatlerde trafik akışını engellememek için sürücülerin belirtilen yollara park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği bildirildi.

Son Güncelleme: 28.08.2019 15:07
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Törenleri Kktc30 Ağustos Kktc Yollar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mustafa Kemal Başkomutanlığı’nda Kazanılan Tarihi Zafer 97’nci Kez Kutlanıyor...
Mustafa Kemal Başkomutanlığı’nda Kazanılan Tarihi Zafer 97’nci Kez Kutlanıyor...
Görevden Alma Ve Atamalar...
Görevden Alma Ve Atamalar...
Eylül’ün İlk Günlerinde Hava 36-39 Derece
Eylül’ün İlk Günlerinde Hava 36-39 Derece
Erhürman: “akçay’da Muhtarlık Çok Güzel İşlere İmza Atıyor”
Erhürman: “akçay’da Muhtarlık Çok Güzel İşlere İmza Atıyor”
Haksen Ülkedeki Suç Faillerinin Profilinin İyi İncelenmesi Ve Önleyici Faaliyetlere Daha Çok Kaynak Ayrılması Gerektiğini Vurguladı
Haksen Ülkedeki Suç Faillerinin Profilinin İyi İncelenmesi Ve Önleyici Faaliyetlere Daha Çok Kaynak Ayrılması Gerektiğini Vurguladı
Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Atakan, Ankara’da Turhan’la Görüştü
Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Atakan, Ankara’da Turhan’la Görüştü
Cumhurbaşkanı Akıncı, Pazar Günü Lute İle Görüşüyor
Cumhurbaşkanı Akıncı, Pazar Günü Lute İle Görüşüyor
Başbakan Tatar: “maliyenin Kıb-tek’e Borcu Yok”
Başbakan Tatar: “maliyenin Kıb-tek’e Borcu Yok”
Çevre kirliliğine para cezası...
Çevre kirliliğine para cezası...
Yeni görevden alma ve atamalar yapıldı
Yeni görevden alma ve atamalar yapıldı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim